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Факты / Україна / Общество

Бойцы Нацгвардии сбили крылатую ракету из стрелкового оружия и пулеметов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Бойцы Нацгвардии сбили крылатую ракету из стрелкового оружия и пулеметов

Бойцы Национальной гвардии Украины сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированного ракетного обстрела Россией территории Украины в понедельник, 5 декабря.

— Мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели, — сообщили в Нацгвардии.

Поразить шедшую на низкой высоте ракету удалось с крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов.

Отмечается, что огневые расчеты Нацгвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбития ракет и дронов-камикадзе.

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— В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбития воздушных целей, и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан, — добавили в НГУ.

збита ракета нацгвардійцями

Фото: НГУ

Россия нанесла очередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины в понедельник, 5 декабря. В Воздушных силах сообщили, что всего оккупанты выпустили более 70 ракет, из которых удалось сбить более 60 ракет.

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Фото: НГУ

Источник: Нацгвардия
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