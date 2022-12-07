Факты / Україна / Общество Декабрь, 07 в 7:52 Защищено: Были готовы делать косметику миксером: как бренд Vesna удержался на плаву во время войны и чем помогает ВСУ Валентина Чорна, редактор ленты Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: бізнес в Україні, Війна в Україні, косметика Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!