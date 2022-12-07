Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Где в Европе разрешено двойное гражданство — список стран

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Где в Европе разрешено двойное гражданство — список стран
Фото: Depositphotos

Двойное гражданство — это термин, применяемый к людям, которые считаются гражданами двух разных стран. Однако не стоит путать двойное со вторым гражданством.

Какая разница между этими понятиями и в каких странах Европы можно получить второе гражданство, читайте в материале Фактов ICTV.

Двойное и второе гражданство: разница

Двойное гражданство — это наличие у человека двух паспортов разных стран. При этом оба государства знают, что у гражданина два паспорта, и признают, что у него есть права и обязанности по отношению к другой стране.

Сейчас смотрят

Для двойного гражданства нужно, чтобы две страны подписали между собой соответствующее двустороннее соглашение. В этом случае человек, имеющий двойное гражданство, может выбирать, в какой из стран ему проходить службу в армии, платить налоги и выполнять другие обязанности.

При этом в другой стране лицо освобождается от этих обязанностей. Украина не состоит в подобных соглашениях ни с одним государством мира.

Второе гражданство — это два и более паспортов у одного человека, но при этом не происходит официальное признание прав и обязанностей гражданина по отношению к другому государству.

То есть, если украинец получает паспорт в другой стране и становится ее гражданином, то в Украине он будет считаться только гражданином Украины без второго гражданства.

Например, если украинец имеет паспорта Украины и Израиля, то в Украине он будет признаваться только гражданином Украины, в Израиле – только гражданином Израиля.

Кроме того, автоматическое получение украинцем гражданства другой страны законами не запрещается. Например, если ребенок — гражданин Украины, был рожден за границей, то он может иметь двойное гражданство (Украины и другой страны).

Поэтому утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.

Где в Европе разрешено второе/двойное гражданство

Двойное/второе гражданство разрешено в следующих странах:

  • Албания;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Венгрия (в обмен на инвестиционные вложения);
  • Великобритания (за исключением жителей Британских колоний и заморских территорий — для них обязателен отказ от прежней гражданской принадлежности);
  • Исландия;
  • Ирландия (допустимо по происхождению);
  • Италия;
  • Испания (с определенными ограничениями);
  • Кипр (на основании инвестиций);
  • Македония;
  • Мальта;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Чехия;
  • Швеция;
  • Швейцария;
  • Финляндия;
  • Франция.

Что касается Германии, то здесь двойное гражданство запрещено законодательством, получить его сложно, но возможно.

Сохранить статус гражданина другого государства в Германии позволяют следующие основания:

  • если другое гражданство было получено автоматически;
  • этнический немец;
  • этнический еврей;
  • лишение немецкого гражданства в период с 1933 по 1945 год;
  • дети, родившиеся в Германии в семье иностранцев, постоянно проживающих на территории страны.

В остальных случаях получение паспорта в Германии возможно только после отказа от действующего гражданства.

Перед тем как подавать документы на получение европейского паспорта и гражданства соответственно, следует изучить все законы, связанные с двойным/вторым гражданством в этой стране. В каждой европейской стране могут быть свои условия, правила и ограничения в отношении второго гражданства.

Читайте
Как получить статус беженца в Германии в 2023 и что для этого нужно

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка