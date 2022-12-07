Где в Европе разрешено двойное гражданство — список стран

Декабрь, 07 в 16:49

Двойное гражданство — это термин, применяемый к людям, которые считаются гражданами двух разных стран. Однако не стоит путать двойное со вторым гражданством.

Какая разница между этими понятиями и в каких странах Европы можно получить второе гражданство, читайте в материале Фактов ICTV.

Двойное и второе гражданство: разница

Двойное гражданство — это наличие у человека двух паспортов разных стран. При этом оба государства знают, что у гражданина два паспорта, и признают, что у него есть права и обязанности по отношению к другой стране.

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Для двойного гражданства нужно, чтобы две страны подписали между собой соответствующее двустороннее соглашение. В этом случае человек, имеющий двойное гражданство, может выбирать, в какой из стран ему проходить службу в армии, платить налоги и выполнять другие обязанности.

При этом в другой стране лицо освобождается от этих обязанностей. Украина не состоит в подобных соглашениях ни с одним государством мира.

Второе гражданство — это два и более паспортов у одного человека, но при этом не происходит официальное признание прав и обязанностей гражданина по отношению к другому государству.

То есть, если украинец получает паспорт в другой стране и становится ее гражданином, то в Украине он будет считаться только гражданином Украины без второго гражданства.

Например, если украинец имеет паспорта Украины и Израиля, то в Украине он будет признаваться только гражданином Украины, в Израиле – только гражданином Израиля.

Кроме того, автоматическое получение украинцем гражданства другой страны законами не запрещается. Например, если ребенок — гражданин Украины, был рожден за границей, то он может иметь двойное гражданство (Украины и другой страны).

Поэтому утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.

Где в Европе разрешено второе/двойное гражданство

Двойное/второе гражданство разрешено в следующих странах:

Албания;

Бельгия;

Болгария;

Венгрия (в обмен на инвестиционные вложения);

Великобритания (за исключением жителей Британских колоний и заморских территорий — для них обязателен отказ от прежней гражданской принадлежности);

Исландия;

Ирландия (допустимо по происхождению);

Италия;

Испания (с определенными ограничениями);

Кипр (на основании инвестиций);

Македония;

Мальта;

Португалия;

Румыния;

Сербия;

Чехия;

Швеция;

Швейцария;

Финляндия;

Франция.

Что касается Германии, то здесь двойное гражданство запрещено законодательством, получить его сложно, но возможно.

Сохранить статус гражданина другого государства в Германии позволяют следующие основания:

если другое гражданство было получено автоматически;

этнический немец;

этнический еврей;

лишение немецкого гражданства в период с 1933 по 1945 год;

дети, родившиеся в Германии в семье иностранцев, постоянно проживающих на территории страны.

В остальных случаях получение паспорта в Германии возможно только после отказа от действующего гражданства.

Перед тем как подавать документы на получение европейского паспорта и гражданства соответственно, следует изучить все законы, связанные с двойным/вторым гражданством в этой стране. В каждой европейской стране могут быть свои условия, правила и ограничения в отношении второго гражданства.