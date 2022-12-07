Где в Европе разрешено двойное гражданство — список стран
Двойное гражданство — это термин, применяемый к людям, которые считаются гражданами двух разных стран. Однако не стоит путать двойное со вторым гражданством.
Какая разница между этими понятиями и в каких странах Европы можно получить второе гражданство, читайте в материале Фактов ICTV.
Двойное и второе гражданство: разница
Двойное гражданство — это наличие у человека двух паспортов разных стран. При этом оба государства знают, что у гражданина два паспорта, и признают, что у него есть права и обязанности по отношению к другой стране.
Для двойного гражданства нужно, чтобы две страны подписали между собой соответствующее двустороннее соглашение. В этом случае человек, имеющий двойное гражданство, может выбирать, в какой из стран ему проходить службу в армии, платить налоги и выполнять другие обязанности.
При этом в другой стране лицо освобождается от этих обязанностей. Украина не состоит в подобных соглашениях ни с одним государством мира.
Второе гражданство — это два и более паспортов у одного человека, но при этом не происходит официальное признание прав и обязанностей гражданина по отношению к другому государству.
То есть, если украинец получает паспорт в другой стране и становится ее гражданином, то в Украине он будет считаться только гражданином Украины без второго гражданства.
Например, если украинец имеет паспорта Украины и Израиля, то в Украине он будет признаваться только гражданином Украины, в Израиле – только гражданином Израиля.
Кроме того, автоматическое получение украинцем гражданства другой страны законами не запрещается. Например, если ребенок — гражданин Украины, был рожден за границей, то он может иметь двойное гражданство (Украины и другой страны).
Поэтому утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.
Где в Европе разрешено второе/двойное гражданство
Двойное/второе гражданство разрешено в следующих странах:
- Албания;
- Бельгия;
- Болгария;
- Венгрия (в обмен на инвестиционные вложения);
- Великобритания (за исключением жителей Британских колоний и заморских территорий — для них обязателен отказ от прежней гражданской принадлежности);
- Исландия;
- Ирландия (допустимо по происхождению);
- Италия;
- Испания (с определенными ограничениями);
- Кипр (на основании инвестиций);
- Македония;
- Мальта;
- Португалия;
- Румыния;
- Сербия;
- Чехия;
- Швеция;
- Швейцария;
- Финляндия;
- Франция.
Что касается Германии, то здесь двойное гражданство запрещено законодательством, получить его сложно, но возможно.
Сохранить статус гражданина другого государства в Германии позволяют следующие основания:
- если другое гражданство было получено автоматически;
- этнический немец;
- этнический еврей;
- лишение немецкого гражданства в период с 1933 по 1945 год;
- дети, родившиеся в Германии в семье иностранцев, постоянно проживающих на территории страны.
В остальных случаях получение паспорта в Германии возможно только после отказа от действующего гражданства.
Перед тем как подавать документы на получение европейского паспорта и гражданства соответственно, следует изучить все законы, связанные с двойным/вторым гражданством в этой стране. В каждой европейской стране могут быть свои условия, правила и ограничения в отношении второго гражданства.