Декабрь, 07 в 18:40

Украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, имеют возможность оформить в ЕС статус беженца или временной защиты.

Однако у них есть особые условия получения и правила. Факты ICTV спросили у эксперта, в каких случаях лицо теряет статус беженца в Польше.

Как можно потерять статус беженца в Польше

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что статус беженца можно потерять, если лицо покинет территорию Польши более чем на 1 месяц и уедет в другую страну или вернется в Украину.

Сейчас смотрят

Также статус теряется, если лицо приобретает новое гражданство.

— Что касается потери статуса беженца, то это может быть в связи с нарушением именно статуса беженца. Наши граждане в Польше могут иметь несколько статусов: беженца и временной защиты. Это принципиально разные вещи. Украинцы со статусом беженцев не теряют возможность трудоустройства в Польше, также нельзя покидать страну, — отмечает адвокат.

Кравец добавляет, что беженцы имеют большое количество ограничений, и в случае их нарушения статус беженца можно потерять.

Также гражданин лишается права на медицинское обслуживание, теряет льготы и социальную помощь, связанные со статусом UKR.

Но лицо и в дальнейшем будет иметь возможность работать в Польше без разрешения, если будет подтверждено другое законное право на пребывание в стране.

Кроме того, получение статуса беженца — довольно долгий и кропотливый процесс. Даже в случае положительного решения украинца могут лишить права проживания в Польше, если обстоятельства, благодаря которым предоставили статус беженца, перестали существовать.

Поэтому чтобы не потерять статус беженца в Польше, запрещено:

покидать территорию Польши;

трудоустраиваться;

нарушать внутренние польские законы;

приобретать новое гражданство;

возвращаться в Украину.

Статус беженца в Польше

Это индивидуальное право в странах ЕС, которое предоставляется после специального административного и юридического процесса, что определяет, имеет ли лицо обоснованные причины для получения этого статуса.

Получить статус беженца могут:

лица, которые являются гражданами Украины и вынужденно покинули страну из-за войны;

лица, проживавшие на территории Украины на законных основаниях, но имеющие гражданство других стран;

лица без гражданства.

Этот статус предоставляет лицам много прав в Польше, а именно:

право на медицинскую помощь;

доступ к образованию для детей и подростков;

доступ к рынку труда (в соответствии с политикой стран ЕС на рынке труда);

право на социально-бытовые услуги;

право на заключение брака;

право на ежемесячную денежную помощь;

право на бессрочное проживание в Польше ;

; лицо получает карту проживания (действительна 3 года с возобновлением) и Женевский проездной документ (действителен 2 года с возобновлением);

(действительна 3 года с возобновлением) и Женевский проездной документ (действителен 2 года с возобновлением); имеет те же права, что и граждане Польши, за исключением права голосования.

Украинцы, получившие статус беженца, должны соблюдать все законы, политику и процедуры, которые требуются от граждан Польши.

Однако украинец, который подает заявление на получение статуса беженца, имеет определенные ограничения. Например:

нельзя покинуть Польшу до момента получения статуса;

сложности с временными поездками в Украину;

трудоустроиться до момента получения статуса тоже нельзя;

документы, удостоверяющие личность, у вас заберут.

Наличие статуса беженца выгодна тем, что дает право легально жить в Польше и не быть депортированным в родную страну, даже если все безвизовые или визовые сроки пребывания за рубежом завершились.