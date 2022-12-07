Декабрь, 07 в 12:37

В Украине идет восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, которые ранее были отключены из-за повреждений электросетей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В компании отмечают, что ситуация на Востоке страны довольно сложная, ведь вчера вечером оккупанты повторно обстреляли сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры. А температура в регионе упала до -17°C.

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В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы.

Также ликвидируют последствия ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам.

– В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому там применен режим аварийных отключений, — подчеркнули в Укрэнерго.

Такой шаг является вынужденным для сохранения баланса в энергосистеме.

В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться.

Напомним, что накануне российские оккупанты дважды обстреляли предприятие ДТЭК, ранее неоднократно попадавшее под обстрелы.