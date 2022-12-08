Где поработать во Львове во время отключения света: пять коворкингов
Враг повредил значительную часть энергетической инфраструктуры Украины. Как результат, длительные отключения света не позволяют украинцам полноценно работать дома.
Хорошей альтернативой домашнему кабинету могут стать коворкинги, которые в последнее время набирают бешеную популярность.
Где поработать во Львове во время отключения света — узнавали Факты ICTV.
Список львовских коворкингов
W-WorkSpace Coworking
Адрес: Львов, просп. Черновола, 103
Цены:
- Дневной абонемент в OpenSpace — $10
- Месячный абонемент в OpenSpace — $125
- Месячный абонемент в Workroom (закрепленное рабочее место) – $140
- Собственный офис (4 рабочих места), в месяц – $700
W-WorkSpace Coworking — это максимально современное и комфортное, уютное и эргономичное пространство, где ваша работа будет приносить больше результатов и удовольствия.
Пространство имеет генераторы, поэтому вы смело можете идти работать туда в случае отключения света.
Коворкинг предоставляет посетителям удобную организацию рабочего пространства, возможность работать как индивидуально, так и целой командой.
— Это место новых знакомств и встреч, а также релакса и активного отдыха. Гарантируем комфортное рабочее место, приветливую атмосферу и весело проведенное время в игровой зоне, – отмечают в заведении.
W-WorkSpace имеет 7 комнат, 8 переговорных, 77 мест в открытом пространстве и делится на несколько зон:
- Частные Workrooms
- Open space
- Meeting и Skype rooms
- Lounge и Dining zone
UStart
Адрес: Львов, ул. Шевченко, 111А
Цены:
- Незакрепленное рабочее место в open space — 3 000 грн/мес, 350 грн/день, 100 грн/час.
- Закрепленное место в open space — 3 600 грн/мес.
- Частный офис для команды — 3 900 грн/мес (за одного человека).
UStart расположен в современном бизнес-центре Legenda Class и окружен разнообразной инфраструктурой. После рабочего дня вы всегда сможете посетить кафе и рестораны на любой вкус, которые находятся в самом бизнес-центре.
Здесь есть все для вашего комфорта и безопасности:
- удобные столы;
- эргономичные офисные кресла;
- высокоскоростной интернет;
- вентиляция и кондиционирование;
- охрана 24/7;
- видеонаблюдение;
- доступ к коворкингу с 08:00 до 20:00;
- доступ к пользованию кухней и многое другое.
Забронировать место и узнать все детали можно на сайте коворкинга.
Coworking Futura
Адрес: Львов, ул. Кульпарковская, 200-А
Цены: закрепленное рабочее место в большом совместном офисе стоит 170$/месяц, если хотите спокойно поработать один день, придется отдать 20$.
Coworking Futura — идеальное рабочее пространство на 3 000 м², который имеет множество кабинетов, лаунж-зону, Open Space, 10 переговорных комнат, скайпруми, конференц-зал и офисные помещения для команд до 80 человек.
Если не хотите работать, в коворкинге есть несколько бесплатных сервисов:
- занятия по йоге;
- фитнес;
- happy hour;
- карта лояльности и многое другое.
Коворкинг имеет генераторы, которые обеспечивают бесперебойный свет и интернет.
Territory Coworking
Адрес: Львов, ул. Княгини Ольги, 114
Цены:
- Разовый вход — 100 грн/час, 250 грн/день.
- Абонемент — 2 600 грн/месяц, 850 грн/неделя, 1 650 грн/10 посещений.
Также в коворкинге можно арендовать Skype-комнаты или большой зал для переговоров. Стоит это от 150 до 500 грн/час.
Территория Коворкинга — это комфортное место для проведения деловых встреч, мастер-классов, презентаций, тренингов, конференций, воркшопов и семинаров. Чтобы попасть в пространство стоит предварительно забронировать место.
KONTORA Light. Coworking и KONTORA. Coworking & Offices
Адрес Light: ул. Госпитальная (11-240 м до Львовской оперы)
Адрес Vertical City Coworking: пл. Евгения Петрушевича
Тарифы на коворкинг:
- HOT DESK (свободное рабочее место) – € 18/день, €180/месяц.
- DEDICATED DESK (закрепленное рабочее место) – € 230/месяц.
- TEAM ROOM (место для команды) – €340/месяц.
Light (Flat one-level coworking) – одноуровневый коворкинг на вершине нового торгово-офисного центра в самом сердце Львова. Все рядом – светлый лаунж и open-space офис, комнаты для команд и переговоров, просторная терраса и крыша с живописным видом на город.
Vertical City Coworking – офисы премиум-класса на втором этаже, комнаты для команд и переговоров на третьем, а еще — просторный open space на четвертом и уютный Sky-лаунж на пятом.
В радиусе 100 метров от коворкинга есть супермаркет, кофейни, рестораны, магазины, паркинг, спортзал, теннисные корты, отель.
Оба пространства KONTORA имеют генераторы, поэтому можно не волноваться, что исчезнет интернет или свет.