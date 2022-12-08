Декабрь, 08 в 7:00

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более 9 месяцев. За это время миллионы украинцев стали вынужденно перемещенными лицами.

Одни, спасаясь от войны, нашли пристанище за границей, другие — переехали в более безопасные регионы Украины и получили статус ВПЛ.

Изменятся ли правила получения денежной помощи для внутренне перемещенных лиц с 1 декабря 2022 года — узнавали Факты ICTV.

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О какой помощи идет речь

Еще в марте 2022 года внутренне перемещенным лицам, покинувшим место постоянного проживания из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, начали выплачивать ежемесячное пособие от государства:

в размере 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью;

на каждого ребенка или человека с инвалидностью; в размере 2 тыс. грн на каждого другого человека старше 18 лет.

За март-апрель денежную поддержку получили все беженцы, получившие статус ВПЛ. Впрочем, с мая правила изменились — правительство ограничило категорию украинцев, которые получают выплаты. Эти изменения продолжают действовать и в декабре.

Напоминаем, что до 1 декабря 2022 года ВПЛ могут подать повторную заявку на получение выплат в органы социальной защиты населения или средствами почтовой связи.

Повторные заявления будут принимать при условии, что человек подал заявку на выплаты через портал Дія до 30 апреля 2022 года, но не получил помощь.

Кто продолжит получать выплаты с 1 декабря 2022

В декабре 2022 года продолжает действовать перечень общин, жители которых получают выплаты. Всего в списке сейчас девять областей и 326 общин. Все ВПЛ, которые переместились с этих территорий, гарантированно получат в декабре свои выплаты.

Это жители:

Днепропетровской – 10 общин; Донецкой – 66 общин; Запорожской – 59 общин; Луганской – 37 общин; Николаевской – 26 общин; Харьковской – 56 общин; Херсонской – 48 общин; Сумской – 20 общин; Черниговской областей — 4 общины.

Также на выплаты могут рассчитывать те украинцы, которым разрушили или повредили жилье. А вот вернувшиеся домой украинцы потеряют денежную поддержку от государства.

Продолжатся проверки

Также в декабре работники Нацслужбы будут выборочно выбирать адреса, которые украинцы отмечали во время оформления ВПЛ, и проверять, действительно ли там проживает этот человек.

По результатам проведения проверки будет составляться акт – есть ли человек на месте. Если перемещенное лицо вернулось домой и не сообщило об этом, ему прекратят начислять выплаты.

Что делать, если не поступили выплаты

Не стоит паниковать. Если вы подпадаете под все критерии получателей государственной денежной помощи, выплаты обязательно поступят.

Перечисления бюджетных средств ВПЛ осуществляются Минсоцполитики АО Сбербанк ежемесячно до третьего, 13 и 23 числа на основании реестра ВПЛ для выплаты пособия.

Соответственно, как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют на карточки своих клиентов ВПЛ.