Декабрь, 09 в 20:26

Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная. Об этом сообщил президент Украины в вечернем обращении в пятницу, 9 декабря.

– На земле этих районов уже давно не осталось живого места – неповрежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.

Он также поблагодарил всех украинских героев, солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях.

Президент рассказал, что сегодня в Киеве состоялась конференция, которая продлила линию мероприятий в нашей стране и в Европе ради привлечения России к ответственности и поиска форматов освобождения наших людей из плена.

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Зеленский сообщил, что пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили результаты визита первой леди Украины в Лондон и ее выступление в британском парламенте.

— От имени нашего государства Елена предложила Соединенному Королевству проявить лидерство именно в вопросе о справедливости – в создании специального трибунала по преступлению агрессии России. Это один из пунктов украинской формулы мира, и мне очень важно видеть сейчас в международной коммуникации, что глобальные лидеры действительно услышали украинские мирные предложения, — сказал президент.

Глава государства напомнил, что формула мира — это десять пунктов: от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех удерживаемых на территории России военнопленных и депортированных.

— Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира. Мы должны вернуть украинский флаг во все города и общины Украины и обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну.

В ходе Международного форума в Стамбуле Зеленский рассказал, что сосредоточился на продовольственной безопасности – экспортная зерновая инициатива и инициатива Grain from Ukraine – Зерно из Украины.