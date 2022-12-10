Декабрь, 10 в 19:39

Олег из Рубежного. В начале войны умер отец и он хоронил его под обстрелами, когда на кладбище взрывами выворачивали сосны с корнями.

А потом наступил тот роковой день, когда прилетело к ним. Спасателей в их дом направила соседка. Она указала место, где могут находиться люди.

Олега вытащили из-под завалов с искалеченной рукой. И сразу же вывезли на эвакопоезде вместе с больной мамой в Ивано-Франковск. Там их уже встретили волонтеры и врачи, одну из них звали Оксана.

Сейчас смотрят

Мама тоже была очень слаба, и понимая, что она может умереть в любую минуту, начала разговор, который был уже между ними 14 лет назад — о том, что Олег приемный сын. И впервые за все годы назвала подлинное имя его биологической матери. Имя она написала на Молитвослове, потерявшемся в поезде. А мама вскоре умерла.

В Ивано-Франковске Олегу спасли руку, которая вся была разбита. Рука для него – все, ведь он кондитер и преподаватель, так что теперь он может вернуться к профессии.

Сейчас Олег хочет найти всех, кто помогал ему и его матери: спасшую их соседку из Рубежного, врача Оксану, спасшую ему руку и Молитвослов, потерявшийся в поезде. Там ведь данные родной матери. Он хочет разыскать ее.

Сможет ли он получить ответы на свои запросы, смотрите 11 декабря на телеканале СТБ в 18:50 в программе ДНК Свои.