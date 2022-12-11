Зеленский рассказал, в каких областях наибольший дефицит энергетики

Декабрь, 10 в 22:19

В энергосистеме сейчас сохраняется значительный дефицит и она еще далека от нормального состояния. Об этом в вечернем видеообращении 10 декабря сказал президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас очень сложная ситуация на Одещине, где после ночного удара по иранским дронам Одесса и область остались без электричества.

— В целом российские террористы использовали против Одесской области 15 Shahed-136. Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть подлинное отношение России к Одессе, отношение одесситов – сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу. Нашим защитникам неба удалось сбить десять дронов из 15. Молодцы, — сказал глава государства.

В разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Из-за того, что в системе сохраняется значительный дефицит, есть графики отключений.

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Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.

— Надо понимать, что даже если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Практически каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти каждый день попадают в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты всем в системе.

Зеленский также сообщил о новом пакете поддержки от Норвегии в объеме $100 млн на восстановление нашей энергосистемы после российских ударов. Он поблагодарил за это решение норвежцев и правительство страны. А также напомнил, что сегодня в норвежской столице Осло состоялась ежегодная церемония вручения Нобелевской премии мира.

В этом году на церемонии впервые прозвучал язык Украины благодаря Центру гражданских свобод и его руководительнице Александре Матвийчук, ставших лауреатами премии мира. Президент поздравил Матвийчук, ее коллег и всех украинских правозащитников с таким признанием.