Декабрь, 11 в 16:41

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в Одесской области все еще остаются без света около 300 тысяч абонентов.

Об этом Марченко написал в воскресенье, 11 декабря, в своем канале в Telegram.

– По сей день постепенно возвращается свет в Одессу и общины Одесского района. Из 1,5 миллиона жителей, которые были без света вчера, на сегодняшний день уменьшено это количество до 300 тысяч абонентов, – рассказал председатель Одесской ОВА.

Таким образом, число одесситов без света уменьшилось в пять раз.

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Кроме того, он добавил, что в понедельник, 12 декабря, ожидается значительное улучшение ситуации в области.

Напомним, Одесская область регулярно страдает от ракетных обстрелов РФ и атак дронов, в результате чего местные города и села остаются без электроснабжения, а иногда и без воды.