ТЭС и АЭС должны дать больше электричества на следующей неделе: Кудрицкий о восстановлении энергосистемы

Декабрь, 11 в 23:57

На следующей неделе тепловые и атомные электростанции должны дать больше энергии, чтобы уменьшить дефицит украинской энергосистемы и поставлять больше света потребителям.

Об этом заявил глава правления ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– На следующей неделе нам будет доступна дополнительная мощность АЭС. Ожидаем, что это тоже окажет положительное влияние на уменьшение дефицита электроэнергии, который сегодня наблюдается в энергосистеме, — рассказал он.

Кудрицкий рассказал, что в Укрэнерго ожидают поступления новых энергоблоков от ТЭС, в то же время атомные блоки возобновили свою работу в середине недели после атаки 5 декабря.

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— Это была очередная сложная неделя для энергетиков. У нас было три атаки. Первая массированная атака – 70 тяжелых ракет были выпущены по украинской энергосистеме 5 декабря. После этого еще одна атака средствами артиллерии по энергообъектам Донецкой области. И атака дронами-камикадзе на юге Украины в ночь с 10 на 11 декабря, – отмечает он.

По последним данным, катастрофической ситуации на Западе Украины нет. Однако из-за непогоды возникают сложности в электроснабжении на Львовщине, Франковщине и Закарпатье.