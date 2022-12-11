Декабрь, 11 в 11:47

По состоянию на 11 декабря, согласно лимитам, доведенным для Прикарпатья, свет будут отключаться в три очереди и вводят еще одну дополнительную очередь.

Электроснабжение для 1, 2, 3 очереди будет подаваться на два часа через каждые четыре часа.

4 очередь будет обесточена в часы пиковой нагрузки. Ситуация усугубилась сниженными возможностями генерации электроэнергии в Украине.

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Отключение света на Прикарпатье

С 1 декабря изменился подход к распределению лимитов нагрузки: днем и ночью они будут отличаться.

Для Прикарпатья на 11 декабря доказано 192,4 МВт в ночное время и 270 МВт в дневное время.

В течение суток, учитывая потребление, лимиты могут изменяться. Первоочередно снабжаются электропитанием объекты критической инфраструктуры.

Графики отключения электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности, когда нехватку возможно предусмотреть хотя бы частично.

График почасовых отключений света на Прикарпатье

1 очередь. Электроснабжение будут подавать: с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00

2 очередь. Электроснабжение будет подавать: с 01:00 до 03:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00.

3 очередь. Электроснабжение будет подавать: с 03:00 до 05:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00.

Обесточенной 4 очередь будет с 06:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00.

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 мин, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.