Декабрь, 11 в 11:21

В Закарпатской области действует почасовой график отключения света.

Из-за ракетной атаки РФ 5 декабря в регионе пришлось применить аварийные отключения электроэнергии для всех 10 очередей.

В настоящее время в регионе действуют три очереди почасовых отключений и одна дополнительная.

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Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть измены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 11 декабря 2022 можно посмотреть ниже или по ссылке.

Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.

Белый цвет – имеющееся электроснабжение;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.