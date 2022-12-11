Декабрь, 11 в 12:06

В энергосистеме Украины до сих пор есть значительный дефицит электроэнергии. Поэтому на территории Закарпатской области продолжают действовать графики отключения света.

По состоянию на 11 декабря в Закарпатье действуют три очереди отключения электроэнергии и еще одна дополнительная очередь.

В облэнерго составил график отключений для потребителей, однако отмечают, что фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления.

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А еще энергетики обещают оперативно оповещать население об изменениях в графиках отключений.

1 очередь — 00:00-04:00 (включительно), 08:00-12:00 (включительно), 15:00-19:00 (включительно), 22:00-23:00 (включительно);

2 очередь — 00:00-03:00 (включительно), 05:00-07:00 (включительно), 11:00-15:00 (включительно), 18:00-22:00 (включительно);

3 очередь — 01:00-04:00 (включительно), 06:00-10:00 (включительно), 13:00-17:00 (включительно), 20:00-23:00 (включительно);

Дополнительная очередь — 01:00-05:00 (включительно), 08:00-12:00 (включительно), 16:00-20:00 (включительно), 23:00.

Графики почасовых отключений света в Ужгороде по каждой из очередей можно узнать по ссылке.

В дополнительную очередь Ужгород не попал.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Закарпатской области были введены с понедельника, 31 октября.

Источник: Закарпаттяобленерго