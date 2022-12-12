Декабрь, 12 в 12:51

После 24 февраля 2022 года миллионы украинцев стали вынужденными беженцами и выехали за границу.

В каждой европейской стране предусмотрены различные виды помощи для украинских беженцев — денежные выплаты, упрощенная процедура трудоустройства, легальное пребывание, помощь с поиском жилья и тому подобное.

Украинцы, которые сейчас находятся в Германии, имеют право на работу. Однако для этого нужно получить разрешение на трудоустройство в Германии.

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Как украинцу получить разрешение на работу в Германии 2023, читайте в материале Фактов ICTV.

Как получить разрешение на трудоустройство 2023

Украинцы имеют право на работу в Германии, однако сначала нужно получить временную защиту.

После того как вы будете иметь статус временной защиты, можно подать заявление на получение разрешения на трудоустройство. Сделать это можно в Отделе регистрации иностранных граждан.

Там вам оформят удостоверение на временное проживание в стране:

Чтобы получить удостоверение, нужно пройти процедуру регистрации по биометрическим данным. Обычно прием происходит в порядке живой очереди. Вам нужно заранее подготовить все необходимые документы (паспорт, прописку или адрес вашего временного проживания). После обработки заявки вам предоставят вид на жительство.

Выдавая вам этот документ, Отдел регистрации иностранных граждан внесет в документ запись о том, что вам разрешено заниматься оплачиваемой работой. Это будет отметка Erwerbstätigkeit erlaubt (Трудоустройство разрешено).

На основании этого документа украинцы могут начать любую трудовую деятельность или профессиональное обучение в Германии.

Даже если пока конкретной работы у вас нет, других разрешений для трудоустройства не нужно.

В соответствии с томом III Социального кодекса SGB III, лица, которые получили разрешение на временную защиту в Германии, также имеют право получить консультацию и помощь с трудоустройством в агентствах трудоустройства.

Важно, что на некоторые специальности распространяются профессионально-правовые ограничения. Например, работники медицинской или образовательной сферы должны предоставить подтверждение квалификации. Это очень поможет при поиске работы, которая соответствовала бы вашей компетентности. Это касается только регламентированных профессий.

Дополнительную информацию о признании профессий можно найти здесь или ознакомившись со специальным флаером.

Для других профессий не нужно подтверждать свою квалификацию.

Как могут работать украинцы в Германии

В Германии украинец может работать как временный наемный работник, командированный основным работодателем на другое предприятие (Leiharbeitnehmer). Также вы можете создать собственное предприятие или работать как самозанятое лицо.

В каждой отрасли есть свои особые требования по созданию предприятий, которых надо придерживаться. Здесь речь может идти о профессионально-правовых положениях, получении особых разрешений или вопросах страхования.

Если вы соответствуете критериям, вы можете подать заявление в ведомство по делам иностранцев на получение разрешения на пребывание в стране для осуществления определенной трудовой деятельности или получения профессионального образования.

Разрешение на трудоустройство от трудового агентства

После того как вы получите временное удостоверение на проживание с пометкой Erwerbstätigkeit erlaubt (Трудоустройство разрешено), можно начинать искать работу.

Для этого лучше всего обратиться в Федеральное агентство занятости. Там вы можете перейти в Поиск отдела и найти ближайший, чтобы прийти на регистрацию и получить консультации.

Или же вы можете позвонить на горячую линию по номеру +49 911-178 7915. Линия работает с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 час., в пятницу с 08:00 до 13:00 ч.

После того как вы найдете работу, нужно будет заключить договор с работодателем. Он подаст заявление в отношении вас в Федеральное трудовое агентство. Там проверят вашу личность и имеете ли вы разрешение на трудоустройство в Германии.

Если все хорошо, выдается разрешение на работу в этой компании на этого работодателя.