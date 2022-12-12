Разрешение на работу в Германии 2023: как получить и что нужно знать
После 24 февраля 2022 года миллионы украинцев стали вынужденными беженцами и выехали за границу.
В каждой европейской стране предусмотрены различные виды помощи для украинских беженцев — денежные выплаты, упрощенная процедура трудоустройства, легальное пребывание, помощь с поиском жилья и тому подобное.
Украинцы, которые сейчас находятся в Германии, имеют право на работу. Однако для этого нужно получить разрешение на трудоустройство в Германии.
Как украинцу получить разрешение на работу в Германии 2023, читайте в материале Фактов ICTV.
Как получить разрешение на трудоустройство 2023
Украинцы имеют право на работу в Германии, однако сначала нужно получить временную защиту.
После того как вы будете иметь статус временной защиты, можно подать заявление на получение разрешения на трудоустройство. Сделать это можно в Отделе регистрации иностранных граждан.
Там вам оформят удостоверение на временное проживание в стране:
- Чтобы получить удостоверение, нужно пройти процедуру регистрации по биометрическим данным.
- Обычно прием происходит в порядке живой очереди. Вам нужно заранее подготовить все необходимые документы (паспорт, прописку или адрес вашего временного проживания).
- После обработки заявки вам предоставят вид на жительство.
Выдавая вам этот документ, Отдел регистрации иностранных граждан внесет в документ запись о том, что вам разрешено заниматься оплачиваемой работой. Это будет отметка Erwerbstätigkeit erlaubt (Трудоустройство разрешено).
На основании этого документа украинцы могут начать любую трудовую деятельность или профессиональное обучение в Германии.
Даже если пока конкретной работы у вас нет, других разрешений для трудоустройства не нужно.
В соответствии с томом III Социального кодекса SGB III, лица, которые получили разрешение на временную защиту в Германии, также имеют право получить консультацию и помощь с трудоустройством в агентствах трудоустройства.
Важно, что на некоторые специальности распространяются профессионально-правовые ограничения. Например, работники медицинской или образовательной сферы должны предоставить подтверждение квалификации. Это очень поможет при поиске работы, которая соответствовала бы вашей компетентности. Это касается только регламентированных профессий.
Дополнительную информацию о признании профессий можно найти здесь или ознакомившись со специальным флаером.
Для других профессий не нужно подтверждать свою квалификацию.
Как могут работать украинцы в Германии
В Германии украинец может работать как временный наемный работник, командированный основным работодателем на другое предприятие (Leiharbeitnehmer). Также вы можете создать собственное предприятие или работать как самозанятое лицо.
В каждой отрасли есть свои особые требования по созданию предприятий, которых надо придерживаться. Здесь речь может идти о профессионально-правовых положениях, получении особых разрешений или вопросах страхования.
Если вы соответствуете критериям, вы можете подать заявление в ведомство по делам иностранцев на получение разрешения на пребывание в стране для осуществления определенной трудовой деятельности или получения профессионального образования.
Разрешение на трудоустройство от трудового агентства
После того как вы получите временное удостоверение на проживание с пометкой Erwerbstätigkeit erlaubt (Трудоустройство разрешено), можно начинать искать работу.
Для этого лучше всего обратиться в Федеральное агентство занятости. Там вы можете перейти в Поиск отдела и найти ближайший, чтобы прийти на регистрацию и получить консультации.
Или же вы можете позвонить на горячую линию по номеру +49 911-178 7915. Линия работает с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 час., в пятницу с 08:00 до 13:00 ч.
После того как вы найдете работу, нужно будет заключить договор с работодателем. Он подаст заявление в отношении вас в Федеральное трудовое агентство. Там проверят вашу личность и имеете ли вы разрешение на трудоустройство в Германии.
Если все хорошо, выдается разрешение на работу в этой компании на этого работодателя.