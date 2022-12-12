Хотели дискредитировать деловую репутацию предприятия: официальное заявление Львовской табачной фабрики

Декабрь, 12 в 14:54

В ноябре-декабре 2022 года на предприятие ООО Марвел Интернешнл Тобакко групп (Львовская табачная фабрика) и одного из его владельцев совершено ряд информационных атак с целью дискредитировать деловую репутацию и нанести ущерб деятельности предприятия.

Для этого были задействованы как публичные футбольные функционеры разного уровня Украины, так и анонимные каналы распространения информации, в частности, из-за рубежа.

— Учитывая это, заявляем, что наша компания работает исключительно в рамках правового поля Украины, придерживаясь всех норм законов и других нормативных актов, в частности, по уплате налогов, — говорится в официальном заявлении предприятия.

В 2018 году компания оплатила 2,892 млрд. грн налогов, в 2019 году – 3,299 млрд. В 2020 году – 7,209 млрд. грн, в 2021 году – 4,099 млрд, а в 2022 году – 4,709 млрд. Сегодня на предприятии стабильно работает и получает зарплату более 1,5 тыс. работников.

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С первых дней полномасштабной войны в Украине предприятие активно оказывает помощь вынужденным переселенцам, которые прибыли в Западную Украину, обеспечивая их продуктами питания и предметами личной гигиены.

Особое внимание предприятие уделяет поддержке ВСУ, предоставляя защитникам материальную и техническую помощь. Как отмечают в компании, за это были неоднократно отмечены наградами командованием ВСУ.

— В нынешних условиях беспрецедентной кампании по дискредитации ООО Марвел Интернешнл Тобакко групп и одного из его владельцев мы вынуждены обратиться в суд с многомиллионными исками в отношении инициаторов и исполнителей обманчивых и ничтожных инсинуаций. Юристы в рамках судебного процесса опровергнут и отвергнут все лживые наветы в адрес предприятия и одного из владельцев. Как к примеру, о получении в пользование производственных мощностей других фабрик, закрытых правоохранительными органами, — говорится в официальном заявлении предприятия.

В компании уверены, что всем противоправным действиям будет дана справедливая оценка, а все злоумышленники понесут наказание.

Во Львовской табачной фабрике добавляют, что деньги, полученные по результатам судебных заседаний, будут направлены на поддержку ВСУ.