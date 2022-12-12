Декабрь, 12 в 10:33

В Киевской области на данный момент действуют плановые отключения электроэнергии, а в некоторых населенных пунктах применяются аварийные отключения света из-за усложнения погодных условий.

– В течение 11-12 декабря в Киевской области наблюдается ухудшение погодных условий. Непогода уже стала причиной аварийных отключений света. Наши специалисты уже вернули свет в 20 населенных пунктов, которые были обесточены полностью и 57 — частично, говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в настоящее время обесточенными остаются 14 населенных пунктов полностью и 37 частично. Из-за порывов ветра обесточены 22 линии электропередачи 6-10 кВ полностью и 10 частично, 525 трансформаторных подстанций.

– В случае необходимости, наши специалисты готовы оперативно восстанавливать электроснабжение в области, – добавляют в компании.

Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно узнать по конкретному населенному пункту на сайте.

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Что нужно знать о графиках стабилизационных отключений в Киевской области:

Опубликованные графики – это графики возможных отключений, позволяющие подготовиться к отключению света, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему.

В графиках указаны всего три возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия.

В компании стремятся, чтобы отключение каждого адреса длилось не более четырех часов с погрешностью 30 минут для переподключения между группами.

Свет по одному адресу не обязательно будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике.

Если энергосистема будет работать корректно, отключений вообще не будет.

Если необходимо уменьшить нагрузку на энергосистему, отключения будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков.

Отключения всех трех промежутков времени, и особенно в ночное время, возможны только в критических случаях.

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.