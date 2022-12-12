Сухопутные войска ВСУ – это опора обороны: Зеленский вручил госнаграды военным

Декабрь, 12 в 18:55

В День Сухопутных войск ВСУ президент Украины Владимир Зеленский вручил военным государственные награды и присвоил соответствующие звания. Церемония прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве, отмечают в Офисе президента.

Глава государства отметил, что бойцы ВСУ демонстрировали свою эффективность и чрезвычайную стойкость с 2014 года. И сотни городов и сел Украины удалось освободить именно благодаря воинам-сухопутникам.

Зеленский вручил орден Золотая Звезда мастер-сержанту Дмитрию Бублику, отличившемуся умелыми действиями во время обороны Луганщины. За время боев его рота уничтожила значительное количество личного состава и техники противника.

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Орден из рук президента получил также Герой Украины, младший сержант Игорь Левченко, приобщившийся к защите Украины с начала марта.

В июне во время боя с оккупантами на Харьковщине он руководил действиями танкового экипажа, направляя огонь по врагу, даже когда оккупанты ударили по ходовой части его танка. Он открыл люк и с помощью автомата заставил группу пехоты РФ отойти, вывел танк на промежуточный рубеж, сохранил жизнь экипажа и машину.

Президент передал Золотую Звезду матери майора Андрея Верхогляда, удостоенного звания Героя Украины посмертно. Он лично организовывал оборону вблизи села Гоголев в Киевской области, которую враг не смог одолеть и вынужден был отступить.

Майор лично повел сводную штурмовую группу для восстановления утраченных позиций в Бахмутском районе. Во время боя захватил радиостанцию отряда ЧВК Вагнер. Возвращаясь в командно-наблюдательный пункт, чтобы передать радиостанцию и раненого военного, он погиб в бою в результате пулевого ранения.