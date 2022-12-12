Декабрь, 12 в 8:48

12 декабря в Киеве продолжают действовать новые графики отключения света, введенные в пятницу, 9 декабря.

Новые графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано. Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Чтобы ознакомиться с новым графиком отключений — начните вводить адрес на украинском языке.

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По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, ситуация остается достаточно напряженной, поэтому пока столица не может вернуться к четырехчасовым слотам.

Обновленные графики будут несколько дней работать в тестовом режиме.

— Если по вашему адресу будут какие-то несовпадения, пишите коллегам в личные сообщения. Я понимаю, что новые графики выглядят несколько сложнее, но их наличие в текущих условиях – это возможность планировать. Похоже, такова наша ближайшая новая реальность на время, пока мы не вернемся к объемам генерации, которые были до 23 ноября, — написал он.

Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3



Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.