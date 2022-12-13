Декабрь, 13 в 14:22

Через несколько недель наступит Новый 2023 год. Традиционно за несколько недель до новогодней ночи начинается сезон покупок. Люди выбирают праздничную одежду, покупают продукты и выбирают елку.

Для лесников это период рейдов в местах, где растут молодые елочные насаждения. Ведь каждый год найдется несколько злоумышленников, которые захотят незаконно срезать новогоднее дерево.

Факты ICTV спросили у эксперта, какова ответственность в Украине за незаконную рубку елок и какой штраф придется уплатить.

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Кража елки: что предусмотрено

По словам адвоката и юриста Ростислава Кравца, в Украине предусмотрена административная ответственность за кражу елки.

— Конечно, в Украине предусмотрена ответственность за незаконную вырубку елок. Могут наложить штрафы и они довольно значительные. В случае незаконных вырубок леса, в том числе и срезания елок, лица будут нести административную ответственность по Кодексу об административном правонарушении, — говорит адвокат.

Помимо наложения штрафов, нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности. По словам юриста, это зависит от размера нанесенного ущерба.

Уголовная ответственность налагается в случае, когда нанесенный ущерб в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

— Если речь идет об одной-двух елках, то в таком случае будет административная ответственность (наложен штраф). По моему мнению, это вполне справедливо, поскольку для доказательства уголовного преступления и привлечения лица к ответственности требуется определенное время. А наложение штрафа происходит значительно быстрее. Государство получает соответствующие средства для восстановления зеленых насаждений, — добавляет юрист.

Размер штрафа и уголовная ответственность за кражу елок

За каждое незаконно срубленное дерево правонарушителю придется уплатить штраф в зависимости от размера дерева:

в лесах — от 599 до 2 709 грн ;

; в черте города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 грн ;

; в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 908 до 4 132 грн.

Также в соответствии с Кодексом Украины Об административных правонарушениях:

статья 65 – незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут за собой наложение штрафа: на граждан – от 510 до 1020 грн , на должностных лиц от 2550 до 5100 грн ;

– незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут за собой наложение штрафа: на граждан – , на должностных лиц ; статья 153 – уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев за пределами населенных пунктов и в их пределах, не отнесенных к лесному фонду, или их незаконная порубка влекут за собой наложение штрафа: на граждан – от 170 до 510 грн; должностных лиц или физических лиц-предпринимателей – от 510 до 850 грн.

Что касается уголовной ответственности, то в соответствии со ст. 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждений, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев наказывается ограничением свободы до 3 лет, от 3 до 5 лет, в случае тяжких последствий – от 5 до 7 лет.