Декабрь, 13 в 21:25

С начала отопительного сезона в Украине произошли сотни случаев отравления угарным газом.

По данным Министерства здравоохранения Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), за ноябрь 368 человек отравились угарным газом, и 92 из отравленных – это дети. 20 человек скончались.

Не менее печальная статистика ожидает и декабрь. Только за первую неделю этого месяца 97 человек отравились, 25 из них – дети. Количество летальных исходов – 14.

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Угарный газ может выделяться как при использовании печного отопления, так и при использовании индивидуальных котлов.

Есть ситуации, когда котлы ломаются из-за отключения света. Поэтому в ГСЧС призывают регулярно проверять котлы, вызвать мастера для проверки перед отопительным сезоном или даже в течение сезона, если есть какие-то подозрения.

Так следует проверять и печное отопление, не пропускают ли грубки и печи угарный газ. Можно установить датчики угарного газа, работающие на аккумуляторах.

– На рынке сейчас продаются детекторы угарного газа, люди могут обезопасить себя, приобретя этот детектор, установив его в помещении. Он будет будильником: даже если человек спит в это время, он будет подавать громкие сигналы и разбудит человека, — отметил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Угарный газ выделяется и при использовании генераторов. Именно поэтому их призывают ставить только на улице и подальше от окон, через которые могут проникать испарения.

В помещении, в подвалах, в цокольных помещениях и тем более на балконах ставить их категорически запрещено.

– Это как, знаете, оставить автомобиль в гараже, потом его закрыть, человек получает высокую концентрацию СО2, отравляется и умирает, – объяснил Хорунжий.

Спикер ГСЧС рассказал Фактам ICTV, что был такой реальный случай, когда семья отравилась испарениями от генератора, который стоял на улице, но близко под окном.

Проблема в том, что угарный газ не имеет ни вкуса, ни запаха. Симптомы отравления – головная боль, головокружение, нарушение координации, боль в груди, рвота, потеря сознания. В таких случаях следует немедленно вызвать врача.