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Факты / Україна / Общество

Белый цвет – приготовиться: во Львове обновили графики отключения света

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
лампочка
Фото: Unsplash

Во Львове, как и в других городах Украины, продолжаются отключения электроэнергии из-за ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

График отключений можно найти на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:

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  • зеленый цвет – электроэнергия подается;
  • оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;
  • белый цвет – возможно отключение при необходимости.

Відключення світла у Львівській області

Відключення світла у Львівській області

– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.

Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.

В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики это делают.

Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

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