Белый цвет – приготовиться: во Львове обновили графики отключения света
Во Львове, как и в других городах Украины, продолжаются отключения электроэнергии из-за ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
График отключений можно найти на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.
Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:
- зеленый цвет – электроэнергия подается;
- оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;
- белый цвет – возможно отключение при необходимости.
– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.
Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.
В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики это делают.
Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.