Декабрь, 14 в 8:04

Сегодня коворкинги — это идеальное рабочее место для украинцев, которые работают онлайн. Там всегда есть свет, можно выпить кофе, пообщаться и плодотворно поработать.

За последние несколько месяцев спрос на Open space довольно сильно увеличился. Приятная цена, уютная атмосфера, кофе и вкусности не оставляют украинцам выбора, поэтому все направляются работать в коворкинги.

Факты ICTV собрали список коворкингов в западных регионах Украины, которые работают даже в часы отключения света.

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Львов

Это идеальное рабочее пространство на 3 000 м², имеющее множество кабинетов, лаунж-зону, Open Space, 10 переговорных комнат, скайп-румы, конференц-зал и офисные помещения для команд до 80 человек.

Если не хотите работать, в коворкинге есть несколько бесплатных сервисов:

занятия по йоге;

фитнес;

happy hour;

карта лояльности и многое другое.

Что касается цен, то закрепленное рабочее место в большом совместном офисе стоит 170$/месяц, если хотите спокойно поработать один день, придется отдать 20$.

В Коворкинге имеются генераторы, обеспечивающие бесперебойный свет и интернет.

Адрес: Львов, ул. Кульпарковская, 200-А.

Максимально современное, комфортное, уютное и эргономичное пространство, где ваша работа будет приносить больше результатов и удовольствия. Это место новых знакомств и встреч, а также релакса и активного отдыха.

Коворкинг предоставляет посетителям удобную организацию рабочего пространства, возможность работать как индивидуально, так и целой командой.

— Гарантируем комфортное рабочее место, приветливую атмосферу и весело проведенное время в игровой зоне, — отмечают в заведении.

Пространство имеет генераторы, поэтому вы смело можете идти работать к ним в случае отключения света.

В коворкинге 7 комнат, 8 переговорных, 77 мест в открытом пространстве, разделенном на несколько зон:

Частные Workrooms.

Open space.

Meeting и Skype rooms.

Lounge и Dining zone.

Цены:

Дневной абонемент в OpenSpace — $10

Месячный абонемент в OpenSpace — $ 125

Месячный абонемент в Workroom (закрепленное рабочее место) — $ 140

Собственный офис (4 рабочих места), в месяц — $ 700

Адрес: Львов, просп. Чорновола, 103

Light (Flat one-level coworking) — одноуровневый коворкинг на вершине нового торгово-офисного центра в самом сердце Львова. Все рядом — светлый лаунж и open-space офис, комнаты для команд и переговоров, просторная терраса и крыша с живописным видом на город.

Адрес: ул. Госпитальная (11-240 м до Львовской оперы).

Vertical City Coworking — это офисы премиум-класса на втором этаже, комнаты для команд и переговоров на третьем, а еще — сердце KONTORA — просторный open-space-офис на четвертом и уютный Sky-лаунж на пятом.

В радиусе 100 метров от коворкинга есть супермаркет, кофейни, рестораны, магазины, паркинг, спортзал, теннисные корты, отель.

Адрес: пл. Евгения Петрушевича

Тарифы на коворкинги:

HOT DESK (свободное рабочее место) — € 18/день, €180/месяц .

. DEDICATED DESK (закрепленное рабочее место) — € 230/месяц.

TEAM ROOM (место для команды) — €340/месяц.

Кстати, коворкинги KONTORA имеют генераторы.

Ивано-Франковск

Расположен коворкинг в городе Ивано-Франковск, по ул. Сахарова (Украинской Победы), 23-ж.

Пространство находится на одном из этажей инновационного центра Промприбор.Ренновация. Коворкинг оснащен генератором, который обеспечит электроэнергией ваши самые необходимые устройства.

Кроме того, в центре размещен узел интернет-провайдера, поэтому за скорость интернета можно не беспокоиться.

Тарифы коворкинга:

открытое пространство — 90 грн / час;

нефиксированное место — 400 грн в день;

фиксированное место в месяц — 4 500 грн.

Хмельницкий

Коворкинг находится в городе Хмельницкий на ул. Проскуровского подполья, 61.

Это идеальное место для программистов, дизайнеров, smm-специалистов, проект-менеджеров, владельцев интернет-магазинов, стартапов, для удаленной работы или бизнес-встреч.

Ковркинг предлагает посетителям собственное рабочее место в центре города, вкусный кофе, быстрый интернет, деловые встречи в удобное время, постоянное совершенствование профессиональных навыков, новые знакомства и обмен опытом с другими коворкерами.

Тарифные планы:

1 Day pass — незакрепленное рабочее место (с 09:00 до 20:00) — 350 грн/день.

— незакрепленное рабочее место (с 09:00 до 20:00) — 350 грн/день. 1 Month resident — круглосуточно закрепленное рабочее место-3 000 грн/месяц.

— круглосуточно закрепленное рабочее место-3 000 грн/месяц. 1 Week resident — закрепленное рабочее место на неделю 1 100 грн.

Starlink.Khm

Адрес: Хмельницкий, ул. Каменецкая, 50А.

График работы: Понедельник-суббота — 09:00 до 19:00.

Даже когда в городе нет света, коворкинг работает и предоставляет доступ посетителям к интернету.