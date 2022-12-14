Декабрь, 14 в 8:01

Помощь от государства для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) начисляется трижды в месяц. Саму выплату каждый переселенец может получить один раз в месяц.

Такие разъяснения обнародовало Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет о ежемесячной госпомощи на проживание ВПЛ в размере: 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей, и 2 тыс. грн – для всех остальных.

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– Выплаты государственной помощи внутренним переселенцам начисляются трижды в месяц: 3, 12 и 23 числа. Раз в месяц происходит выплата, — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что когда есть задержки с выплатами и средства не поступают более месяца, – это может быть связано с техническими проблемами.

В таком случае граждане должны обратиться в орган социальной защиты по месту своего фактического пребывания. Там можно будет узнать причину задержки.

В министерстве уточнили: органы соцзащиты обязаны принять украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, независимо от того, где они зарегистрированы.

Как отметила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, ключевые проблемы переселенцев – это деньги и жилье. Поэтому Минреинтеграция сотрудничает с международными гуманитарными организациями, чтобы финансовая помощь для ВПЛ была более значительной.

Так, на деоккупированных территориях стартовала новая программа международной помощи. Граждане, пострадавшие от оккупации и жившие на соответствующих территориях в момент их освобождения, получат разовую выплату в размере 2 200 грн.

Источник: Минреинтеграции