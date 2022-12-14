Декабрь, 14 в 0:31

Украина приходит в себя от российских террористических атак по энергетическим объектам, поэтому энергетики балансируют с поставками электроэнергии между потребителями, время от времени выключая свет.

Пока в Киевской и Днепропетровской областях действуют экстренные отключения света, в части Херсонской области продолжаются аварийные отключения.

В то же время облэнерго ряда регионов Украины обнародовали стабилизационные графики отключений света на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет облэнерго Харьковской, Львовской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Ранее стабилизационное электроснабжение было также восстановлено для Киева.

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Где и когда не будет света 14 декабря, читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

Энергокомпания ДТЭК Киевские электросети, регулирующая поставки света в столице, ввела стабилизационные графики отключения света в Киеве.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет : свет есть и в это время его наличие гарантировано.

: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет : в это время гарантированно не будет света.

: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с расписанием отключения света можно по этой ссылке, для этого начните вводить свой адрес на украинском.

Харьковская область

В Харьковоблэнерго продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

График состоит из 12 очередей, начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть свою очередь на сайте Харьковоблэнерго, можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Львовская область

Во Львовоблэнерго также действуют ранее введенные графики, где потребители света распределены по трем группам.

Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго обновила графики распределения электроэнергии на 14 декабря.

На 14.12.22 г. по Винницкой области задействовано ограничение электропотребления в соответствии с графиком почасового отключения света. Плановые отключения, как и раньше, будут происходить между тремя очередями:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

Очередность плановых отключений по ссылке.

Просмотр плановых и аварийных отключений в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

В Черниговоблэнерго введены новые графики ограничения подачи электроэнергии.

Область разделена на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или другой группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Закарпатская область

В Закарпатьеоблэнерго информируют, что в связи с изменениями объемов генерации электроэнергии и потребления прогнозируемые часы включения/отключения меняются ежедневно.

На 14 декабря прогнозируемые часы для 4 очередей можно узнать по этой ссылке.

Полтавская область

Полтаваоблэнерго продолжает использовать стабилизационные отключения электроснабжения.

На 14 декабря в область доведен лимит по мощности с 00:00 до 7:00 — 429 МВт, а с 07:00 до 24:00- 521 МВт.

Облэнерго планирует выключать по одной очереди согласно графику почасового отключения (ГПВ). Ожидается, что вторая очередь, которая в графике обозначена в скобках, выключаться не будет.

Ознакомиться с ГПВ в Полтавской области можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Графики Хмельницкоблэнерго учитывают четыре очереди потребителей, которые постепенно обесточивают для распределения электрической энергии между жителями региона.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Посмотреть адрес в графике почасовых отключений света можно по ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Обновленные графики Тернопольоблэнерго начали работать с 12 декабря и будут действовать до 18 числа.

Подача электроэнергии распределена, как и раньше, между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

В Кировоградоблэнерго продолжают придерживаться графиков почасовых отключений света, но в регионе могут быть применены аварийные отключения света.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго придерживаются графиков почасовых отключений электроэнергии по городу Сумы и области.

Такие графики имеют три очереди:

1 очередь — 02:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.

2 очередь — 00:00-02:00; 04:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00 — 24:00.

3 очередь — 02:00-04:00; 06:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

В Черкассыоблэнерго действует “желтый” график стабилизационных отключений света, который предусматривает для потребителей электроэнергии три часа со светом через три часа без света.

Согласно актуальной информации на сайте, потребители электроэнергии разбиты на две очереди.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

Николаевская область

В Николаеве и области продолжают работать графики отключений света, опубликованные главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

График потребителей электроэнергии распределен на три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда их адрес будет обесточен.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

Буковина придерживается стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

В то же время в области действуют аварийные отключения света, которые могут применяться независимо от составленных графиков.

Узнать, к какой группе потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

На 14 декабря для Прикарпатья был установлен лимит мощностей в 252,7 МВт в ночной период и 306,2 МВт на дневной лимит.

Как сообщила руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, зафиксированы часы, в которые возможны отключения в случае превышения доведенных лимитов.

Потребители электроэнергии разделены по трем очередям, а также введена четвертая очередь, которая может быть применена в случае необходимости уменьшить нагрузку на сеть.

Посмотреть график для соответствующих очередей можно по этой ссылке.

Узнать свою очередь можно по лицевому счету или в чатботе Viber.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Житомирская и Ровенская, тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 14 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго и Ровнооблэнерго.

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed