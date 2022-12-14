Декабрь, 14 в 13:38

Стоимость новогоднего стола для украинцев выросла почти на 44%.

По расчетам ННЦ Институт аграрной экономики, новогоднее меню из традиционных блюд семье из четырех человек обойдется около 2 655,17 грн.

Например, три килограмма салата оливье будут стоить 281,71 грн — на 41,9% больше, чем в прошлом году.

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Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса (115,45 грн за 0,5 кг), зеленый горошек (44,99 грн за 0,5 кг), шесть яиц (44,40 грн), 200 г соленых огурцов (34,80 грн) и 180 г майонеза (21,41 г).

— На 2,5% дороже уровня прошлого года будет стоить салат сельдь под шубой (1,5 кг продуктов) – 134,66 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 21,41 грн, 1 морковка (190 г) – 3,74 грн, 1 свекла (250 г) – 2,60 грн, 1 луковица (170 г) – 4,70 грн, 2 картофелины (280 г) – 2,21 грн, – сообщили в Институте аграрной экономики.

По данным Института, расходы на мясные продукты выросли вдвое. В общем 2,5 кг мясных изделий будут стоить 871,45 грн.

В частности, 0,5 кг колбасы салями будет стоить 250 грн, грудинки копченой — 237 грн, биток из свежей свинины — 250 грн. А вот птица, по данным аналитиков, до конца года будет самая дешевая — за килограмм куриного филе придется заплатить 134,45 грн.

Молочные и творожные продукты в этом году подорожали на 30,8-52,2%. Например, 300 г твердого сыра обойдется в 114,17 грн, а пачка сливочного масла – 65,40 грн.

— Стоимость овощей на новогоднем столе в среднем составит 254,95 грн (на 37,5% дороже стоимости в прошлом году). Картофель (2 кг) будет стоить 15,80 грн, грибы (1 кг) – 77,90 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 34,75 грн, помидоры свежие (1 кг) – 67 грн, — отмечают аналитики.

Фрукты, по данным специалистов, обойдутся почти на 60% дороже – в среднем 168,92 грн. Так, за 2 кг мандаринов придется заплатить 99,80 грн, а 1 кг бананов – 58 грн.

В 2022 году подорожали также алкогольные напитки и кондитерские изделия. К примеру, Артемовское игристое обойдется не менее 140 грн, а отечественный коньяк 5-летней выдержки — 209 грн.

Шоколадные конфеты украинских кондитерских фабрик будут стоить в среднем 185 грн за килограмм.

За баночку красной икры (120 г) придется заплатить 280 грн, а за 200 г красной рыбы – 245 грн. Для любителей таких продуктов стоимость новогоднего стола увеличится до 3 180,17 грн.

Источник: ННЦ Институт аграрной экономики