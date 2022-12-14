Декабрь, 14 в 7:52

Внутренне перемещенные лица, получающие государственную помощь, могут потерять выплаты, поскольку правительство возобновило проверки фактического места проживания ВПЛ.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

То есть украинцев, которые имеют статус ВПЛ и получают государственную помощь, будут проверять, находятся ли они по фактическому месту проживания.

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Как будет происходить проверка ВПЛ, к кому будут приходить в первую очередь и что делать человеку, которого не было дома — узнавали Факты ICTV.

Проверка ВПЛ: как будет происходить

Проверка будет осуществляться выборочно территориальными органами Нацслужбы.

— Контроль за соблюдением требований законодательства во время оказания помощи на проживание внутренне перемещенным лицам осуществляется территориальными органами Нацсоцслужбы путем проведения выборочной проверки фактического места проживания/пребывания внутренне перемещенной лица, о чем составляется соответствующий акт по форме, установленной Нацсоцслужбой, — говорится в постановлении.

Сотрудники Нацслужбы будут выборочно брать адреса, которые украинцы указывали при оформлении ВПЛ, и проверять, действительно ли там проживает этот человек.

Проверка будет проводиться по решению руководителя территориального органа Нацсоцслужбы в соответствии со сформированными списками ВПЛ из Единой информационной базы данных.

Как пояснила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, проверку ВПЛ ввели, чтобы пособие на проживание предоставлялось тем украинцам, которые в этом действительно нуждаются.

— Помощь, оказываемая ВПЛ, это помощь на проживание. Она является целевой. Соответственно, когда человек возвращается на свое постоянное место жительства, мы понимаем, что где-то остаются люди, которые тоже уезжают. Чтобы эти средства были адресно потрачены, есть потребность верифицировать их, смотреть, что происходит с людьми, — отметила Жолнович.

Кого будут проверять в первую очередь

Заместитель главы Министерства социальной политики Виталий Музыченко в эфире телемарафона отметил, что проверка будет проводиться по рискоориентировочному принципу.

Музыченко объясняет, если по одному адресу зарегистрирована тысяча внутренне перемещенных лиц, возникает вопрос, могут ли они там физически жить.

— Законодательство предусматривает, что ВПЛ после того, как они зарегистрировались по определенному месту жительства, должны информировать о том, когда они возвращаются домой или когда они меняют место проживания. Учитывая то, что к нам поступает достаточно большое количество обращений от правоохранительных органов, что часть таких лиц не присутствует по месту фактического пребывания, собственно, и было предусмотрено проведение такой системы проверок, — сказал Музыченко.

По его словам, по результатам проведения проверки составляется акт – есть ли человек на месте.

Что делать человеку, которого не было дома

В случае отсутствия человека по указанному месту жительства ему оставят уведомление о необходимости явиться в территориальный орган соцзащиты по месту жительства в течение 10 календарных дней.

— Конечно, он мог пойти в больницу или на базар. Оставляется сообщение о том, что такой человек должен в 10-дневный срок обратиться в орган социальной защиты населения, где он зарегистрировался как ВПЛ. Если человек проходит идентификацию, вопросов нет, он продолжает получать свои выплаты, — подчеркнул Музыченко.

Но если ВПЛ не явился в орган соцзащиты в течение 10 дней, выплаты государственной помощи на проживание в размере 2 000 грн на взрослого человека и 3 000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью прекращаются со следующего месяца.

Если же человек не смог явиться по веским причинам, он может вновь обратиться для назначения выплат ВПЛ.