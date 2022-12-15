Декабрь, 15 в 16:02

Люди, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж могут выходить на пенсию.

Кто и когда может выйти на пенсию в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда выходить на пенсию — таблица

Согласно статье 26 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от накопленного человеком страхового стажа.

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В 2022 году он составляет 60, 63 и 65 лет.

С апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличили до 60 лет, поэтому и возраст, и правила выхода на пенсию у мужчин и женщин стали одинаковы.

Таким образом, до достижения 60-летнего возраста, право на пенсию по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа имеют женщины 1961 года рождения и старше.

Возраст выхода на пенсию Дата рождения 55 лет до 30 сентября 1956 года включительно; 55 лет 6 месяцев с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года; 56 лет с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года; 56 лет 6 месяцев с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года; 57 лет с 1 апреля 1958 по 30 сентября 1958 года; 57 лет 6 месяцев с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года; 58 лет с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года; 58 лет 6 месяцев с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года; 59 лет с 1 апреля 1960 по 30 сентября 1960 года; 59 лет 6 месяцев с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года; 60 лет с 1 апреля 1961 по 31 декабря 1961 года.

Если пенсионер, достигший 60 лет не имел нужного страхового стажа (с декабря 2018 года), то по достижении 63 лет может выйти на пенсию, если его стаж:

по 31 декабря 2018 года — от 15 до 25 лет;

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года — от 16 до 26 лет;

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года — от 17 до 27 лет;

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года — от 18 до 28 лет;

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года — от 19 до 29 лет;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года — от 20 до 30 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – от 21 до 31 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — от 22 до 32 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — от 23 до 33 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — от 24 до 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 25 до 35 лет.

В зависимости от стажа, в 2022 году люди могут выйти на пенсию:

от 1 января до 31 декабря 2022 года в 60 лет, если страховой стаж составляет не менее 29 лет ;

если страховой стаж составляет не менее ; если страховой стаж составляет от 19 до 29 лет , человек сможет выйти на пенсию в 2022 году в 63 года ;

, человек сможет выйти на пенсию в 2022 году ; если стаж от 15 до 19 лет, на пенсию могут выйти граждане 65-летнего возраста.

Если человек не накопил к 2022 году 15 лет стажа, они смогут выйти на пенсию в 65 лет и получать социальную выплату.