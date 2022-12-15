Декабрь, 15 в 12:21

Почти 100% украинцев уверены, что Украина сможет отбить нападение России.

Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг за 20-21 ноября.

Именно 97% граждан Украины уверены в нашей победе над врагом: 75% полностью уверены в этом, 21% – скорее уверены.

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В западных областях 80% опрошенных уверены в способности страны отбить нападение, в Центре – 75%, на востоке страны – 74%, на юге – 71%.

С января процент людей, уверенных в отражении вражеского наступления, увеличилась с 56 до 97%.

Кроме того, 90% украинцев лучше всего оценивают обороноспособность страны.

Исследование было проведено методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрошено 1000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.