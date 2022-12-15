Почти 100% украинцев верят, что Украина отобьет нападение России – опрос
Почти 100% украинцев уверены, что Украина сможет отбить нападение России.
Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг за 20-21 ноября.
Именно 97% граждан Украины уверены в нашей победе над врагом: 75% полностью уверены в этом, 21% – скорее уверены.
В западных областях 80% опрошенных уверены в способности страны отбить нападение, в Центре – 75%, на востоке страны – 74%, на юге – 71%.
С января процент людей, уверенных в отражении вражеского наступления, увеличилась с 56 до 97%.
Кроме того, 90% украинцев лучше всего оценивают обороноспособность страны.
Исследование было проведено методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Опрошено 1000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.