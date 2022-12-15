Декабрь, 15 в 12:56

Две трети опрошенных украинцев (65%) ожидают, что 2023 год будет лучше нынешнего. У людей выросло чувство уверенности в будущем.

Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг.

Так, 12% респондентов считает, что следующий год будет таким же, как этот, а 16% — видят ухудшение ситуации. Социологи отмечают, что по сравнению с прошлогодним исследованием показатели пока оптимистичны.

Сейчас смотрят

Почти 90% опрошенных смотрят в 2023 с оптимизмом, лишь 6% с пессимизмом.

Что касается оценки изменений в разных сферах за год, то украинцы более положительно оценили политическую ситуацию — около половины отметили, что она улучшилась. Приблизительно 40% опрошенных отметили улучшение уверенности в будущем.

Отмечается, что оценка собственного материального положения и страны, несмотря на войну, все же, не хуже уровня 2018 года. Особенно заметны негативные тенденции в оценках экономики и финансов среди представителей младшего и среднего поколения.

Лучшие оценки украинцы отдали обороноспособности Украины (90%) и международному имиджу нашей страны (86%).

Стоит отметить, что 97% граждан Украины уверены в нашей победе над врагом: 75% полностью уверены в этом, 21% – скорее уверены.