Декабрь, 15 в 9:38

Синоптики предупреждают о непогоде в Киеве в течение дня. Сегодня, 15 декабря, ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, что соответствует І уровню опасности (желтый), мокрый снег и гололедица на дорогах.

По их прогнозам, температура днем в столице — около 0 градусов.

В КГГА сообщили, что на уборку снега утром вышли более 250 единиц спецтехники.

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Из-за сильного ветра киевлянам советуют:

дома плотно закрыть все окна;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;

не парковать автомобили вблизи крупных деревьев.

В случае падения деревьев необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя на номер (044) 272-40-18.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что декабрь 2022 в части регионов Украины будет теплее обычного, а на остальной территории – характерным для первого месяца зимы.

В частности, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях средняя месячная температура ожидается в диапазоне от -3 мороза до +2 тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы, а у всех остальных – близко к норме.

Аномальные снегопады синоптики также не прогнозировали.