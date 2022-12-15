Снегопады и порывы ветра: синоптики предупреждают о непогоде в Киеве
Синоптики предупреждают о непогоде в Киеве в течение дня. Сегодня, 15 декабря, ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, что соответствует І уровню опасности (желтый), мокрый снег и гололедица на дорогах.
По их прогнозам, температура днем в столице — около 0 градусов.
В КГГА сообщили, что на уборку снега утром вышли более 250 единиц спецтехники.
Из-за сильного ветра киевлянам советуют:
- дома плотно закрыть все окна;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;
- не парковать автомобили вблизи крупных деревьев.
В случае падения деревьев необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя на номер (044) 272-40-18.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что декабрь 2022 в части регионов Украины будет теплее обычного, а на остальной территории – характерным для первого месяца зимы.
В частности, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях средняя месячная температура ожидается в диапазоне от -3 мороза до +2 тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы, а у всех остальных – близко к норме.
Аномальные снегопады синоптики также не прогнозировали.