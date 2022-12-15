Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Три категории: в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений света

Илья Нежигай, редактор ленты
Світло електроенергія
Фото: Pexels

15 декабря в Киеве продолжают действовать новые графики отключения света, введенные в пятницу, 9 декабря.

Новые графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.
  • Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.
  • Светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Чтобы ознакомиться с новым графиком отключений — начните вводить адрес на украинском языке.

Сейчас смотрят

По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, ситуация остается достаточно напряженной, поэтому пока столица не может вернуться к четырехчасовым слотам.

Обновленные графики будут несколько дней работать в тестовом режиме.

— Если по вашему адресу будут какие-то несовпадения, пишите коллегам в личные сообщения. Я понимаю, что новые графики выглядят несколько сложнее, но их наличие в текущих условиях – это возможность планировать. Похоже, такова наша ближайшая новая реальность на время, пока мы не вернемся к объемам генерации, которые были до 23 ноября, — написал он.

Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Читайте: Как зарядить телефон без света — пять действенных способов

График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3


Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Читайте
Как подготовиться к возможным отключениям света, воды и тепла: действенные советы

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.

Читайте
Как подготовиться к тотальному блэкауту: лайфхаки по выживанию в квартире без света и тепла

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка