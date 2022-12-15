Графики отключения электроэнергии на Прикарпатье 15 декабря
По состоянию на 15 декабря, согласно лимитам, доведенным для Прикарпатья, свет будут отключаться в три очереди и могут применить еще одну дополнительную очередь.
Электроснабжение для 1, 2, 3 очереди будет подаваться на два часа через каждые четыре часа.
4 очередь будет обесточена в часы пиковой нагрузки. Ситуация усугубилась сниженными возможностями генерации электроэнергии в Украине.
Отключение света на Прикарпатье
Диспетчером НЭК Укрэнерго доведен ночной лимит в объеме 211,7 МВт на период с 00:00 до 07:00. Дневной лимит будет доведен позже. График отключений предварительно составлен на основе лимитов, определенных на предыдущие несколько суток.
В течение суток, учитывая потребление, лимиты могут изменяться. Первоочередно снабжаются электропитанием объекты критической инфраструктуры.
Графики отключения электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности, когда нехватку возможно предусмотреть хотя бы частично.
График почасовых отключений света на Прикарпатье
1 очередь:
Электроснабжение будет подано для 1 очереди в следующие часы: с 03:00 до 05:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00.
2 очередь:
Электроснабжение будет подано для 2 очереди в следующие часы: с 00:00 до 02:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00
3 очередь:
Электроснабжение будет подано для подочередей 3.1 и 3.2 в такие часы: с 01:00 до 03:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00.
Электроснабжение будет подано для подочередей 3.3 и 3.4 в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00.
4 очередь (возможна для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки)
️Обесточенной подочередь 4.1 будет с 07:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00.
️Обесточенной подочередь 4.2 будет с 12:00 до 16:00
Время включения и отключения может отличаться на 10-15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.
Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.