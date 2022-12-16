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Факты / Україна / Общество

Удачная работа ПВО: на Житомирщине прогремели взрывы

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Політ ракети
Фото: Unsplash

Во время воздушной тревоги на Житомирщине прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

— Взрывы на Житомирщине — удачная работа ПВО, — написал Бунечко.

Сейчас известно о взрывах в Харькове, на Киевщине, на Днепропетровщине и в Запорожье.

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По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, россияне выпустили более 60 ракет. Запуски состоялись из стратегической авиации и флота.

В Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях сообщили о превентивных отключениях света.

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