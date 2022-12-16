Враг атакует Запорожье: известно о 12 ракетных ударах
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Оккупанты атакуют Запорожье. С утра 16 декабря 2022 года враг нанес по Запорожью 12 ракетных ударов.
Об это написал в своем Telegram-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
— Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов, — написал Куртев.
Куртев призвал жителей Запорожья немедленно спускаться в укрытия и находиться там.
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Напоминаем, утро 16 декабря началось с массированной ракетной атаки Украины.
Сейчас известно о взрывах в Харькове, на Киевщине, на Днепропетровщине и в Полтаве.