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Факты / Україна / Общество

Враг атакует Запорожье: известно о 12 ракетных ударах

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Враг атакует Запорожье: известно о 12 ракетных ударах
Фото: Depositphotos

Оккупанты атакуют Запорожье. С утра 16 декабря 2022 года враг нанес по Запорожью 12 ракетных ударов.

Об это написал в своем Telegram-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

— Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов, — написал Куртев.

Куртев призвал жителей Запорожья немедленно спускаться в укрытия и находиться там.

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Напоминаем, утро 16 декабря началось с массированной ракетной атаки Украины.

Сейчас известно о взрывах в Харькове, на Киевщине, на Днепропетровщине и в Полтаве.

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