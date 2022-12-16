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Факты / Україна / Общество

Видны взрывы от ракетных ударов по Украине: видео с самолета над Молдовой

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Вибухи в Україні з літака

С самолетов, пролетающих над небом Молдовы, можно увидеть взрывы от ракетных ударов по территории Украины.

На видео от эфирной журналистки Фактов ICTV виднеются взрывы от ракетных ударов врага по Украине. На видео можно увидеть четыре густых столба дыма, поднимающихся над облаками.

Просмотреть видео вы можете ниже.

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По состоянию на 11:00 16 декабря 2022 года оккупанты выпустили по территории Украины 60 ракет. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что враг запускал ракеты с самолетов Ту-97 (ракеты Х-555 и Х-101), еще известно о пуске Калибров с Черного моря.

По словам Игната, украинская противовоздушная оборона сработала неплохо, однако пока точное количество сбитых вражеских ракет неизвестно.

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