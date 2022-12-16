Декабрь, 16 в 20:30

В Польшу из-за полномасштабного вторжения России уехали много украинцев. С собой многие брали минимальное количество вещей.

Поэтому чтобы не покупать новые, земляки часто думают о том, какими способами их родные могли бы передать посылку в Польшу. Как передать посылку с водителем автобуса в Польшу – читайте в материале.

Сейчас существует множество перевозчиков, которые берут посылки как дополнительный багаж или занимаются только их перевозкой.

Отправка посылки в Польшу на автобусе – один из самых быстрых методов доставки, ведь в больших городах автобусы курсируют каждый день еще и по несколько раз.

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В любом случае, в этом есть риск. Потому что вам не дают гарантий, что все доедет невредимым.

К тому же вы не получаете чек. Более того, на эту услугу нет фиксированной цены (в среднем это 500–900 грн). Ну, и неизвестно, что с ней произойдет непосредственно на границе.

Самый легкий способ отправления – прийти на автовокзал в своем городе, спросить у работника информационного бюро о курсировании автобусов в Польшу и передать посылку водителю.

Для этого необходимо написать на листе информацию о получателе: контактный номер, имя и фамилию. Такую же информацию вам необходимо узнать у водителя, чтобы в случае необходимости получатель смог беспроблемно связаться с ним.

Как передать посылку с водителем автобуса в Польшу

Есть много компаний, предоставляющих услуги доставки посылок. В частности:

Для оформления доставки необходимо зайти на один из указанных сайтов и заполнить анкету. В нем необходимо указать данные отправителя и получателя и информацию о том, что именно в коробке.

После этого с вами свяжется менеджер компании и спросит ваш адрес (для курьера). Курьер передаст вашу посылку водителю автобуса. А тот – получателю уже в одном из польских городов.

В Украине большинство автобусов таких компаний курсируют во Львове, Киеве, Черновцах, Тернополе, Чорткове.

Безопасно передавать посылки в Польшу из Украины и наоборот можно Укрпочтой, Новой почтой или Meest.

Вещи должны быть обязательно в картонной коробке. Надежды на прозрачные пакеты возлагать не стоит. Кроме того, вещи должны быть сложены достаточно плотно, чтобы они не двигались внутри посылки во время погрузки.

Можно передавать таким способом одежду и пищу, которая долгое время не портится.

Запрещено отправлять в посылке: