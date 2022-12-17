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Факты / Україна / Общество

Харьков полностью подключили к водоснабжению – мэрия

Марта Бондаренко, редактор ленты
вода з під крану
Фото: Depositphotos

Все насосные станции Харьковводоканала подключены к электропитанию, поэтому у всех харьковчан есть вода.

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на директора комплекса Харьковводоснабжения Владлена Волкова.

В настоящее время насосные станции предприятия работают в штатном режиме.

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Водоснабжение абонентов происходит бесперебойно в полном объеме, но при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды.

– Вражеская агрессия не прекращается, и вчера снова были ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Мы тщательно анализируем состояние дел и оперативно предпринимаем все необходимые действия, чтобы ситуация с водоснабжением и водоотводом в городе ни при каких обстоятельствах не выходила из-под контроля, — подчеркнул Волков.

При этом он напомнил горожанам о необходимости всегда иметь запас воды.

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Ранее сообщалось, что в Харькове главную елку установили под землей – встретить Новый год горожане смогут в метро.

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