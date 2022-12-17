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Факты / Україна / Общество

В Одессе вернут график отключения света: в ДТЭК сказали когда

Юля Захарченко, редактор ленты
В Одессе вернут график отключения света: в ДТЭК сказали когда
Фото: Pixabay

В Одессе со следующей недели вводят новый график стабилизационных отключений света из-за сложной ситуации с энергосистемой после массированных ракетных атак.

Об этом сообщает компания ДТЭК Одесские электросети. В сообщении говорится, что обновленный график позволит потребителям ориентироваться, когда в доме ожидать электричество и в какое время его точно будут отключать.

График обещают опубликовать на официальных страницах компании на следующей неделе. Он будет состоять из трех категорий:

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  • периоды, когда наличие света гарантировано;
  • отключение может совершать для сбалансирования энергосистемы;
  • свет будут отключать, если дисбаланс в энергосистеме будет еще больше увеличиваться.

В начале следующей недели оператор системы распределения начнет использовать график в тестовом режиме.

После серии ракетных ударов в Украине ситуация с энергосистемой остается сложной. Из-за значительного дефицита мощности ежедневно происходят отключения света.

Одесситов призывают не включать одновременно все электрические приборы после возвращения света, поскольку это перегружает сети вдвое, а в 70% случаев приводит к авариям.

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