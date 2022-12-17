Война в Украине может растянуться на месяцы или годы — Politico

Декабрь, 17 в 14:32

Западные политики и дипломаты считают, что переговоры между Россией и Украиной могут не состоятся еще несколько месяцев или лет.

Кроме того, как пишет издание Politico, они высказывают предположение, что война в Украине может превратиться в замороженный конфликт.

Отмечается, что неизменно высокие цены на энергоносители, сокращение запасов оружия и снотворная экономика – подпитывает разговоры о том, что некоторые союзники Украины могут надавить на страну, чтобы Киев хотя бы начал диалог с врагом.

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Но журналисты отмечают, что на самом деле это не так. Украина и Россия, похоже, двигаются к потенциальному тупику. Ни одна из сторон не видит преимущества в том, чтобы начинать переговоры на завершающей стадии военной операции.

— Честно говоря, пока я не вижу никакой перспективы для переговоров. Но главное сохранить эту возможность, – сказал глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Причины, по которым переговоры вряд ли начнутся вскоре, разные. Диктатор Путин слишком глубоко увяз, чтобы изменить курс – это может даже означать его отстранение от власти. Постоянные поставки западного оружия также гарантируют, что мотивированные украинцы смогут продолжать борьбу.

В то же время, отмечает издание, ни у одной из сторон нет ресурсов для быстрой победы, но обе стороны видят возможности для завоевания позиций в ближайшие месяцы. Это может означать многолетнее смертельное сражение в Европе, которое поднимет глубокие вопросы о том, как Европа будет перестраивать свою экономику и сможет ли она продолжать поставки.

— Я предполагаю, что наиболее вероятный сценарий туманный, когда война зайдет в какой-то тупик или даже перейдет в фазу замороженного конфликта. Я сомневаюсь, что будет очевидная победа одной из сторон, — сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Тема переговоров активно обсуждается в США и столицах Европы, но официальные представители НАТО не видят ситуации, способствующей этому.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Андреа Кендалл-Тейлор считает, что даже смена власти в РФ может не стать важным фактором для прекращения войны.

– Я не думаю, что война может закончиться с Путиным. Печальная реальность заключается в том, что существует большая вероятность того, что даже пришедшему на смену Путину лидеру также будет трудно вывести Россию из войны, — замечает она.

Некоторые европейские политики считают, что подтолкнуть Россию к мирным переговорам могут народные бунты на фоне ухудшающейся экономики под давлением санкций и международной изоляции РФ. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, ключ к прекращению войны лежит в карманах российского народа.

Еще одним ключевым фактором, определяющим ход войны – и возможные предстоящие переговоры – это оружие. Украина в значительной степени зависит от западного, в том числе американского, оружия. И ее военные планы связаны с готовностью Белого дома продолжать оказывать оборонную помощь.

По словам Кендалл-Тейлор, для полной победы украинским войскам нужны более современные системы вооружения, такие как артиллерия большей дальности.

Но западные правительства до сих пор не готовы предоставить Киеву определенные вооружения, опасаясь эскалации из РФ. Другие считают, что потеря Крыма может спровоцировать Москву на применение ядерного оружия, поскольку вопрос оккупированного полуострова – красная линия для Путина.