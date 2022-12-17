Как будут работать пункты несокрушимости по Украине: правительство утвердило порядок работы

Декабрь, 17 в 19:45

Пункты несокрушимости на всей территории Украины будут работать по единым стандартам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 17 декабря.

В частности, на заседании правительства был утвержден порядок организации и работы пунктов, которые теперь будут функционировать круглосуточно и семь дней в неделю.

— Каждый должен быть снабжен генератором, автономным отоплением, интернетом, связью, водой, средствами гигиены и тому подобное, — считает Шмыгаль.

По его словам, украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг – это удовлетворит критические потребности людей во время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры.

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По последним данным, сейчас уже функционирует более пяти тысяч пунктов несокрушимости. Премьер уверяет, что в Украине планируют увеличить их количество в три раза.