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Факты / Україна / Общество

Как будут работать пункты несокрушимости по Украине: правительство утвердило порядок работы

Юля Захарченко, редактор ленты
Как будут работать пункты несокрушимости по Украине: правительство утвердило порядок работы
Фото: Правительственный портал

Пункты несокрушимости на всей территории Украины будут работать по единым стандартам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 17 декабря.

В частности, на заседании правительства был утвержден порядок организации и работы пунктов, которые теперь будут функционировать круглосуточно и семь дней в неделю.

— Каждый должен быть снабжен генератором, автономным отоплением, интернетом, связью, водой, средствами гигиены и тому подобное, — считает Шмыгаль.

По его словам, украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг – это удовлетворит критические потребности людей во время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры.

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По последним данным, сейчас уже функционирует более пяти тысяч пунктов несокрушимости. Премьер уверяет, что в Украине планируют увеличить их количество в три раза.

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