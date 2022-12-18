Декабрь, 18 в 12:09

День, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Алина Мироненко помнит до мелочей. 24 февраля проснулась от взрывов в родном Харькове. Девушка сразу приняла решение уехать с семьей из города.

— Когда ты просыпаешься и слышишь взрывы, видишь след от ракет, и так в течение нескольких часов. Это очень страшно, — рассказывает Алина Мироненко. — Потом мы выехали за город и слышали только сирены.

Но и там стало неспокойно. Рядом была Ахтырка, это 15 – 20 км от того места, где находилась Алина, стало снова горячо, и людям снова пришлось убегать.

Семья переехала на запад Украины. Там жили до мая. Постоянные вражеские обстрелы Украины заставили женщину задуматься о переезде в другую страну. Так Алина выбрала Польшу и поселилась в Кракове.

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О работе

По образованию Алина – юристка. В течение четырех лет работала в одном из харьковских судов секретарем судебного заседания.

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, Харьков жил своей жизнью. Да, в мае суд начал работу. Но возвращаться в город Алина не была готова. Технической возможности работать удаленно тоже не было. Отпуск за свой счет быстро закончился и женщина решила увольняться из суда. Но без работы долго не было. Сразу открыла ФЛП.

– Я начала зарабатывать дизайном и создавать сайты. ФЛП открыла в Украине через приложение Дія. Решила открывать именно в Украине, потому что во-первых – знакомая налоговая система, знаю как все работает, знакомое законодательство.

А в Польше Алина ничего не знала, не имела ни юриста, ни бухгалтера. Да и проблемы с языком сказывались. К тому же, в Польше более высокие налоги, чем в Украине. Ну и самое главное – женщине хотелось, чтобы ее налоги шли в Украину, для развития своего города и всей страны, на восстановление.

Дизайном женщина занимается год. Вспоминает – это было этакое маленькое хобби. Заказов мало и даже не думала, что увлечение перерастет в бизнес. Признает – помог переезд. Алина поделилась опытом:

– Была такая мотивация – ты едешь в другую страну, ты хочешь что-то изменить, и начала на фрилансе размещать свои работы и появились первые клиенты. Их я ищу через соцсети. Заказывают сайты, логотипы, презентации. В основном это украинский бизнес.

Сейчас новая работа позволяет женщине снимать квартиру и спокойно жить в Кракове.

Переезд и адаптация

Алина признает – незнание языка значительно усложняет пребывание в стране. Языковой барьер преодолеть не просто. Поэтому женщина периодически пытается овладевать польским, просматривая фильмы.

Вторая проблема – иностранцу трудно найти жилье. Потому что большинство поляков прежде всего хотят, чтобы арендатор работал именно в Польше.

— Когда я говорила, что у меня есть удаленная работа в Украине, их это не устраивало. Я достаточно долго искала жилье, где-то три недели я ходила ежедневно по 3 -4 просмотра квартир, — рассказала Алина

Когда нашла жилье, заключила сделку на полгода. Алина очень надеялась, что война в Украине закончится, и она сможет вернуться домой. Но сейчас она считает, что возвращаться в страну еще рано, и она продлила аренду снова на полгода.

Как приспособиться в чужой стране

В каждой стране есть волонтерский центр, оказывающий поддержку. Там на первое время вам помогут с жильем, едой, с бытовыми вещами. Даже могут помочь с работой. То есть, на первое время у вас точно есть определенная помощь. Вас не бросят на вокзале.

Во-вторых, в Польше очень хорошие люди, поляки сами предоставляют пищу, лекарства, одежду.

В третьих, нужно ходить на встречу с украинцами.

– Я сейчас хожу на уроки рисования и на пилатес. Там я общаюсь с такими же людьми, как и я. Также хожу на встречи, организуемые психологами из Украины. Без психолога трудно справиться сейчас.

Украинцы на таких встречах общаются, совещаются и поддерживают друг друга.

Планы на будущее

В дальнейшем Алина планирует работать дизайнером и разрабатывать сайты. Когда станет безопаснее в Украине, она хочет вернуться домой, в Харьков.

— Этого я хочу больше всего. У меня там остались родители, сестра, бабушка, друзья. Там все мое.

Они каждый день общаются онлайн. Некоторые друзья даже приезжали в Алину в Польшу. Это тоже большая поддержка, когда к тебе кто-нибудь приезжает.