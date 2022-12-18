Декабрь, 18 в 8:38

В Киевской области продолжаются восстановительные работы после российских ракетных ударов, нанесенных в пятницу, 16 декабря. Поэтому в регионе продолжатся экстренные отключения электроэнергии.

Накануне глава ОВА Алексей Кулеба сообщал, что без света около 50% Киевщины.

Графики стабилизационных отключений электроэнергии, которые будут действовать после стабилизации ситуации, можно узнать по конкретному населенному пункту на сайте.

Сейчас смотрят

Что нужно знать о графиках стабилизационных отключений в Киевской области:

Опубликованные графики – это графики возможных отключений, позволяющие подготовиться к отключению света, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему.

В графиках указаны всего три возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия.

В компании стремятся, чтобы отключение каждого адреса длилось не более четырех часов с погрешностью 30 минут для переподключения между группами.

Свет по одному адресу не обязательно будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике.

Если энергосистема будет работать корректно, отключений вообще не будет.

Если необходимо уменьшить нагрузку на энергосистему, отключения будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков.

Отключения всех трех промежутков времени, и особенно в ночное время, возможны только в критических случаях.

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.