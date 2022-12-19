Декабрь, 18 в 22:05

Энергосистема Украины до сих пор нестабильна после массированных ракетных атак, которым энергообъекты подверглись накануне. Энергокомпании вводят почасовые графики отключения света по Украине, чтобы потребители могли организовать свой быт и завершить все домашние дела.

Сейчас узнать о ситуации со светом дает возможность облэнерго Харьковской, Львовской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской Винницкой и Черновицкой областей.

В то же время экстренные обесточивания продолжаются в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и других областях, в то же время в Кировоградской области, части Херсонской области и в Одессе действуют аварийные отключения света.

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Харьковская область — график отключения света

В регионе действуют плановые отключения, которые предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

На официальном сайте Харьковоблэнерго можно перейти по ссылке, выбрать из списка свой населенный пункт, улицу и дом, после чего проверить актуальное расписание отключения электроснабжения.

В компании предупреждают, что для стабилизации системы могут применяться аварийные ограничения, однако энергетики пытаются соблюдать графики.

Львовская область – когда отключат электричество

Местное облэнерго всегда придерживается графиков отключения света, несмотря на ракетные удары по энергосистеме Украины. В области потребителей электричества разделили на три группы, которым в разные дни выключают свет по четыре часа.

Также ежесуточно предусматриваются зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно для предотвращения аварий. Электроэнергию будут стабильно подавать дважды в сутки по четыре часа (всего восемь часов в день).

Винницкая область — график ограничения электроснабжения

В Винницкой области пытаются отключать свет, согласно актуальным графикам. На сайте Винницаоблэнерго можно посмотреть актуальное расписание.

На официальном ресурсе доступна информация, есть ли запланированные отключения электричества по конкретным населенным пунктам и адресам, согласно утвержденному графику.

Черниговская область — когда не будет света

Сейчас на территории Черниговщины действуют графики в формате “три через шесть” из-за атак по энергоструктуре 16 декабря. Поэтому в области есть три очереди с соответствующими цветами – желтым, синим и зеленым.

О принадлежности к той или иной группе можно узнать на сайте Черниговоблэнерго, в частности, через ЕІС-код или лицевой счет потребителя.

Закарпатская область — расписание отключения электричества

На Закарпатье действуют почасовые графики отключения света, которые могут корректироваться в случае необходимости сбалансировать энергосистему, отсутствии связи для дистанционного управления ограничением электричества (энергетикам приходится вручную переключать очередь) или во время воздушной тревоги.

В Закарпатской области функционирует расписание с тремя основными и одной дополнительной очередью. Актуальную информацию можно узнать на официальном сайте Закарпатьяоблэнерго.

Другие регионы

В других областях также действуют графики отключения света, как по расписанию, так и экстренные, необходимые для предотвращения аварий в энергосистеме Украины. Актуальную информацию предоставляют местные облэнерго и ДТЭК.