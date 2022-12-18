Декабрь, 18 в 9:38

После девятого массированного ракетного удара РФ в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, поэтому всем облэнерго доказаны лимиты потребления.

Накануне Ровенская область получила 47% потребности в электрической энергии, в регионе действуют графики плановых отключений света.

Как будет происходить отключение света в Ровно 18 декабря 2022 года – далее в материале Фактов ICTV.

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График отключения света в Ровно

Исходя из доведенных Укрэнерго лимитов, Ровнооблэнерго представило график плановых отключений электроэнергии на 18 декабря 2022 года для Ровно.

Потребителей поделили на две группы. Для каждой группы указано ориентировочное время выключения:

І группа — свет выключается с 23:00 — 03:00, с 07:00-11:00 и с 15:00-19:00 ;

II группа — электроэнергии может не быть с 03;00 — 07:00, с 11:00-15:00 и с 19:00-23:00;

Просмотреть, когда ваш дом будут отключать от света можно по ссылке.

Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей:

В Ровнооблэнерго также отметили:

обнародованные графики – это графики вероятных отключений , которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;

, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему; графики являются приблизительными — в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;

— в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области; в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика . Также может меняться и продолжительность отключений;

. Также может меняться и продолжительность отключений; графики не применяются к объектам критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия.