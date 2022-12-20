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Факты / Україна / Общество

10 котельных без электричества, возможны перебои с теплоснабжением — Кличко о ситуации в Киеве

Владислав Бомбела, Журналист
кличко

После атаки иранскими дронами в Киеве возникла сложнейшая ситуация в энергетике, в результате которой без стабильного электроснабжения остаются 10 котельных столицы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, энергетики и тепловики работают круглосуточно, чтобы вернуть отопление в доме киевлян. Однако в 144 жилых домах столицы могут возникнуть проблемы с теплоснабжением.

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Речь идет о домах в Дарницком, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах города. Ближайшие пункты обогрева этих домов находятся по адресам:

  • ул. Жмеринская, 22а, Территориальный центр;
  • ул. Жмеринская, 20, Средняя общеобразовательная школа №215;
  • ул. Жмеринская, 34, Средняя общеобразовательная школа №253;
  • ул. Жмеринская, 8, Специализированная школа №76;
  • ул. Евгения Харченко 23Б, школа I-III ступеней № 280;
  • ул. Коллекторная, 4, Учебно-научный Институт №3 Национальной академии внутренних дел (палатка);
  • ул. Донецкая, 25, школа №69;
  • ул. Ушинского, 32, школа №64;
  • ул. Преображенская, 17, школа №43;
  • просп. Лобановского, 6, лицей №144;
  • ул. Скворца, 4, школа №82;
  • ул. Капнист, 10, Заведение дошкольного образования №488;
  • ул. Шулявская, 10-12, школа №102;
  • переулок Политехнический, 3-А, Профессиональный колледж Универсум.

Также дополнительные пункты обогрева развернут по адресу ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка) и на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.

Кличко отметил, что в Киеве круглосуточно работают более 430 пунктов обогрева.

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Источник: Виталий Кличко

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