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Факты / Україна / Общество

Пособие по безработице: как получить и размер выплат

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Пособие по безработице: как получить и размер выплат
Фото: Depositphotos

На время военного положения государством был урегулирован вопрос о назначении и размере выплат пособия по безработице украинцам. Кроме того, 21 апреля Рада приняла законопроект О внесении изменений в Закон о безработице в условиях войны.

Он упрощает получение статуса безработного и социальных выплат для ВПЛ, а также лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Кто сможет получать финансовую помощь по безработице в 2023 году и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.

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Для этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости.

Заявление на назначение статуса безработного можно подать в городской, районный, горрайонный центр или филиал регионального центра занятости:

Такой способ получения помощи действует лишь на время военного положения. В течение 30 дней после его завершения, безработный должен подать в центр занятости оригиналы документов:

  • трудовую книжку;
  • документ об образовании или его дубликат;
  • военно-учетный документ для лиц, уволившихся со срочной военной службы;

ВПЛ в случае отсутствия документов, подтверждающих факт увольнения, подается:

  • заявление о прекращении трудовых отношений или документ, подтверждающий факт прекращения занятости, или соответствующее решение суда – в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке;
  • по возможности расчетный документ (квитанция), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.

Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по личному заявлению человека.

Соответственно, пособие начнет предоставляться с первого дня получения статуса безработного.

Кто может получить пособие по безработице

Закон Украины от 29.09.22 года № 2622-IX изменяет многие нормы, касающиеся условий и продолжительности этих выплат.

В 2023 году пособие по безработице можно получать только при условии, что страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не менее чем 7 месяцев.

Кроме того, большинству безработным срок оказания помощи будут определять в зависимости от страхового стажа:

  • до 3 лет — 180 календарных дней;
  • от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;
  • от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;
  • от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;
  • от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;
  • от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;
  • более 30 лет — 360 календарных дней.

Размер пособия в 2023 году

Максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 150% минимальной заработной платы. В 2023 году — это 10 050 грн.

Пособие по безработице будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах до определенного размера:

  • первая половина срока — 100%;
  • в дальнейшем — 50%.

Более того, размер пособия по безработице будут определять в процентах к средней зарплате (доходу) в зависимости от страхового стажа, но не менее чем минимальный размер пособия по безработице, установленный правлением Фонда для этой категории лиц:

  • до 3 лет — 50%;
  • от 3 до 6 лет — 55%;
  • от 6 до 12 лет — 60%;
  • от 12 до 18 лет — 65%;
  • от 18 до 24 лет — 70%;
  • от 24 до 30 лет — 75%;
  • более 30 лет — 80%.

Во время действия военного положения для безработных, находящихся на временно оккупированной территории, выплата может осуществляться без личного посещения лица.

Кстати, если безработный уехал за границу, то выплаты прекращаются.

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