Декабрь, 19 в 21:31

По состоянию на вечер понедельника, 19 декабря, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, особенно в центральном регионе и Киеве.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Значительные ограничения потребления электричества введены в Киеве, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.

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– В центральном регионе, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно, — подчеркивается в сообщении.

В компании уточнили, что ремонтные бригады сейчас делают все возможное для скорейшего возобновления энергоснабжения. И до конца суток вторника, 20 декабря, в Укрэнерго обещают увеличить уровень подключения потребителей в центральном регионе на 20-30%.

– В первую очередь электроэнергия подана на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные. Надеемся, что до конца следующих суток нам удастся повысить уровень подключения потребителей в регионе на 20-30%, — говорится в сообщении.

Как известно, утром 19 декабря в 10 областях Украины и Киеве были введены графики аварийных отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме.

По состоянию на вечер в Киеве остается значительный дефицит электричества: лишь около 20% населения столицы со светом.

Источник: Укрэнерго