Декабрь, 20 в 15:24

В Украине действует услуга Государственная помощь малообеспеченным семьям. Соответственно, социальные выплаты предоставляются малоимущим семьям, которые проживают в Украине и по уважительным причинам имеют среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.

О том, как получить государственную финансовую помощь для малообеспеченных семей, узнавали Факты ICTV.

Условия оказания помощи

Согласно действующему законодательству, малообеспеченной семьей в Украине считается семья, которая по уважительным или независящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже гарантированного прожиточного минимума для нее.

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В таком случае семья может обратиться в управление труда и социальной защиты населения для проверки права на назначение государственной социальной помощи.

Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

В первую очередь размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава и количества лиц. Соответственно, для каждой семьи сумма выплат будет разной.

В условиях военного времени в Украине срок выплаты, которая была назначена ранее, не останавливается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра.

Однако с 1 января 2023 года изменится порядок начисления пособия. Согласно постановлению Кабмина №1320, автоматическое начисление государственной социальной помощи и льгот во время военного положения прекращается. Автоматическое начисление всех видов государственной помощи будет продолжено только для тех, кто проживает на оккупированных территориях или где ведутся боевые действия.

Соответственно, украинские семьи, которые уже получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, могут потерять выплату с 1 января 2023 года.

Чтобы получать помощь в дальнейшем, необходимо после 1 января 2023 года обратиться к представителям общин или в ЦПАУ с пакетом документов и подать соответствующее заявление.

После завершения военного положения выплаты будут поступать еще один месяц. Если же вы хотите их продолжать, необходимо снова обновить документы в течение одного месяца.

Кто входит в состав малообеспеченной семьи

В состав семьи, которая обращается для оказания помощи включаются:

муж, жена, родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет, а также дети, которые учатся до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети , признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями; нетрудоспособные родители мужа и жены , проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов; женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Как получить государственную помощь

Оформление пособия бесплатное. Чтобы его получить, необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг:

соберите все необходимые документы; напишите заявление на получение выплат; отправьте документы и заявление по почте в местный Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты.

С 1 января 2021 года заявления с документами принимаются органами соцзащиты только в случае направления их по почте или в электронной форме.

Какие документы нужны

Для получения услуги необходимо прислать следующие документы:

заявление на назначение помощи

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;

если имеете справку об участии в обороне Украины или в сопротивлении и сдерживании армии РФ на территории Украины;

справку о доходах, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины или фондах социального страхования.

Срок оказания помощи — 10 календарных дней. После обработки документов и заявления вам сообщат о результатах.

Где получить помощь

В случае назначения пособия забрать социальные выплаты можно в:

структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения или в районных подразделениях в Киеве;

исполнительном местном органе;

центре предоставления административных услуг.

Куда обращаться, если отказали в помощи

Отказать в предоставлении социальных выплат могут по нескольким причинам:

семья имеет более чем один автомобиль;

в собственности малообеспеченной семьи есть вторая квартира или дом (это не касается той недвижимости, которая расположена на временно оккупированных территориях);

если один из родителей за год до обращения покупал земельный участок, недвижимость или транспортное средство, или же осуществлял разовую оплату любых услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных платежей);

если в семье есть трудоспособные лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы, и не работали, не проходили военную службу или не учились.

Если же вам отказали в оказании услуги, вы можете обжаловать результаты, обратившись в Окружной административный суд.